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Ekonomi

TÜRKİYE'NİN KIRMIZI ET ÜRETİMİ AZALDI ANKARA (A.A)

11 Temmuz 2011 15:10

-TÜRKİYE'NİN KIRMIZI ET ÜRETİMİ AZALDI ANKARA (A.A) - 11.07.2011 - Türkiye'de bu yıl Mayıs ayında 47 bin 467 ton kırmızı et üretildi. Et üretimi, aylık bazda yüzde 8,4, yıllık bazda ise yüzde 19,6 azaldı.  Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) açıkladığı 2011 yılı Mayıs ayı kırmızı et üretim istatistiklerine göre, geçen yılın Mayıs ayında 59 bin 31 ton olan kırmızı et üretimi, bu yıl yüzde 19,6 düşüşle, 47 bin 467 tona geriledi.  Aylık bazda da yüzde 8,4 azalma kaydedilen kırmızı et üretimi, bu yıl Nisan ayında 51 bin 812 ton düzeyindeydi.  Verilere göre, 2011 Mayıs ayında kırmızı et üretiminin 38 bin 374 tonunu sığır eti, 7 bin 395 tonunu koyun eti, bin 544 tonunu keçi eti ve 154 tonunu manda eti oluşturdu. Böylece, mayıstaki et üretiminin yüzde 81'i sığır eti, yüzde 15,5'i koyun eti, yüzde 3,4'ü keçi eti kaynaklı oldu.  Sığır eti üretimi, geçen yılın Mayıs ayına göre yüzde 23,4, bu yıl Nisan ayına göre ise yüzde 14,5 azaldı.  Mayıs ayında, geçen yılın aynı ayına göre koyun eti üretimi yüzde 3,8, keçi eti üretimi yüzde 5 artarken, manda eti üretimi yüzde 52,3 azaldı. Aylık bazda ise üretim koyun etinde yüzde 30,3, keçi etinde yüzde 23,4, manda etinde ise yüzde 2 bin 843,7 artış kaydedildi.  TÜİK verilerine göre, 2010 ve 2011 yılında aylara göre kırmızı et üretim miktarları (ton) şöyle:             SIĞIR ETİ         MANDA ETİ      KOYUN ETİ         KEÇİ ETİ        TOPLAM              --------------   -------------  ---------------  -------------   -------------- AYLAR       2010     2011    2010   2011    2010    2011     2010    2011    2010     2011 -------    -------  ------  ------ ------  ------- -------  ------  ------  ------- ------- OCAK        41.607  42.888    187     50     7.912   6.800   1.001   1.304   50.708  51.042 ŞUBAT       37.840  39.843    212      7     9.330   6.929   1.226   1.430   48.608  48.209   MART        45.698  42.951    414    167    10.064   6.124   1.790   1.394   57.966  50.637 NİSAN       49.000  44.878    616      5     9.149   5.677     743   1.252   59.508  51.812 MAYIS       50.112  38.374    322    154     7.126   7.395   1.471   1.544   59.031  47.467 HAZİRAN     45.009      -     281     -      9.767     -     1.625     -     56.709    - TEMMUZ      44.102      -     105     -      9.380     -     2.195     -     55.782    - AĞUSTOS     48.609      -     758     -     10.287     -     1.293     -     60.946    - EYLÜL       46.273      -      95     -      9.273     -     1.473     -     57.114    - EKİM        49.462      -      39     -      8.464     -       882     -     58.845    - KASIM      116.054      -      41     -     37.679     -     7.881     -    161.655    - ARALIK      44.818      -     317     -      7.259     -     1.452     -     53.847    - TOPLAM     618.584     -    3.387     -     135.687    -    23.060     -    780.718    -     

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