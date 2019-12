-TÜRKİYE'NİN KIRMIZI ET ÜRETİMİ AZALDI ANKARA (A.A) - 11.07.2011 - Türkiye'de bu yıl Mayıs ayında 47 bin 467 ton kırmızı et üretildi. Et üretimi, aylık bazda yüzde 8,4, yıllık bazda ise yüzde 19,6 azaldı. Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) açıkladığı 2011 yılı Mayıs ayı kırmızı et üretim istatistiklerine göre, geçen yılın Mayıs ayında 59 bin 31 ton olan kırmızı et üretimi, bu yıl yüzde 19,6 düşüşle, 47 bin 467 tona geriledi. Aylık bazda da yüzde 8,4 azalma kaydedilen kırmızı et üretimi, bu yıl Nisan ayında 51 bin 812 ton düzeyindeydi. Verilere göre, 2011 Mayıs ayında kırmızı et üretiminin 38 bin 374 tonunu sığır eti, 7 bin 395 tonunu koyun eti, bin 544 tonunu keçi eti ve 154 tonunu manda eti oluşturdu. Böylece, mayıstaki et üretiminin yüzde 81'i sığır eti, yüzde 15,5'i koyun eti, yüzde 3,4'ü keçi eti kaynaklı oldu. Sığır eti üretimi, geçen yılın Mayıs ayına göre yüzde 23,4, bu yıl Nisan ayına göre ise yüzde 14,5 azaldı. Mayıs ayında, geçen yılın aynı ayına göre koyun eti üretimi yüzde 3,8, keçi eti üretimi yüzde 5 artarken, manda eti üretimi yüzde 52,3 azaldı. Aylık bazda ise üretim koyun etinde yüzde 30,3, keçi etinde yüzde 23,4, manda etinde ise yüzde 2 bin 843,7 artış kaydedildi. TÜİK verilerine göre, 2010 ve 2011 yılında aylara göre kırmızı et üretim miktarları (ton) şöyle: SIĞIR ETİ MANDA ETİ KOYUN ETİ KEÇİ ETİ TOPLAM -------------- ------------- --------------- ------------- -------------- AYLAR 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 ------- ------- ------ ------ ------ ------- ------- ------ ------ ------- ------- OCAK 41.607 42.888 187 50 7.912 6.800 1.001 1.304 50.708 51.042 ŞUBAT 37.840 39.843 212 7 9.330 6.929 1.226 1.430 48.608 48.209 MART 45.698 42.951 414 167 10.064 6.124 1.790 1.394 57.966 50.637 NİSAN 49.000 44.878 616 5 9.149 5.677 743 1.252 59.508 51.812 MAYIS 50.112 38.374 322 154 7.126 7.395 1.471 1.544 59.031 47.467 HAZİRAN 45.009 - 281 - 9.767 - 1.625 - 56.709 - TEMMUZ 44.102 - 105 - 9.380 - 2.195 - 55.782 - AĞUSTOS 48.609 - 758 - 10.287 - 1.293 - 60.946 - EYLÜL 46.273 - 95 - 9.273 - 1.473 - 57.114 - EKİM 49.462 - 39 - 8.464 - 882 - 58.845 - KASIM 116.054 - 41 - 37.679 - 7.881 - 161.655 - ARALIK 44.818 - 317 - 7.259 - 1.452 - 53.847 - TOPLAM 618.584 - 3.387 - 135.687 - 23.060 - 780.718 -