-Türkiye'nin kırmızı et üretimi arttı ANKARA (A.A) - 16.11.2011 - Türkiye'de bu yıl eylül ayında 63 bin 605 ton kırmızı et üretildi. Eylül ayında kırmızı et üretimi bir önceki aya göre yüzde 14,8, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,4 oranında arttı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) bu yılın eylül ayı kırmızı et üretim istatistiklerini açıkladı. Buna göre, geçen yılın eylül ayında 57 bin 114 ton olan kırmızı et üretimi, bu yıl eylül ayında yüzde 11,4 artarak 63 bin 605 tona yükseldi. Bu yılın ağustos ayında kırmızı et üretimi ise 55 bin 389 tondu. Verilere göre, 2011 Eylül ayında kırmızı et üretiminin 55 bin 586 tonunu sığır eti, 7 bin 222 tonunu koyun eti, 362 tonunu manda eti, 435 tonunu ise keçi eti oluşturdu. Sığır eti üretimi bir önceki aya göre yüzde 16,6, bir önceki yılın aynı ayına göre de yüzde 20,1 arttı. Eylül ayında koyun eti üretimi ise bir önceki aya göre yüzde 13,2 artarken, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 22,1 oranında azaldı.