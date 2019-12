-TÜRKİYE'NİN KAYNAKLARI ÜLKE DIŞINA ÇIKIYOR ANKARA (A.A) - 31.05.2011 - Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, ''son 10 yıldır uygulanan ekonomik politikaların, Türkiye'nin kaynaklarının borçlanma, faizler, dış ticaret ve özelleştirmeler yoluyla ülke dışına çıkmasına neden olduğunu'' savundu. Konfederasyondan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye Kamu-Sen'in Maliye Bakanlığı, TÜİK, OECD, Merkez Bankası, Hazine Müsteşarlığı, DPT gibi kuruluşların resmi verilerinden yola çıkarak hazırladığı ''Türkiye'nin Sosyo-Ekonomik Durumu'' raporunda Türkiye'nin sosyal ve ekonomik durumunun geçmiş yıllarla karşılaştırmalı olarak masaya yatırıldığı belirtildi. Raporda, Türkiye'nin özellikle borçlanma, faiz ödemeleri, dış ticaret açığı ve cari açık gibi konularda son derece kötü durumda olduğu ve bu durumun gelecek için tehlike arz ettiği ifade edildi. Buna göre, 2002 yılında 221 milyar dolar olan Türkiye'nin toplam borç stoku 518,6 milyar dolara ulaştı. Raporda, Türkiye'nin borç yükünün son bir yıl içerisinde 30,7 milyar dolar arttığı, bir yıllık dış ticaret açığının da 72 milyar dolara dayandığı, cari açığın ise 48,6 milyar dolara ulaştığı belirtildi. Türkiye'de uygulanan ekonomi politikalarının, sosyal hayatı da olumsuz etkilediği öne sürülen raporda, ''Türkiye'nin her dakika ekonomik olarak uçuruma yuvarlandığı'' iddia edildi. Raporda, ''Türkiye, gece-gündüz, bayram, tatil demeden, her dakika tam 57 bin 78 dolar daha borç alıyor, dakikada 61 bin 263 dolar faiz ödüyor, dış ticarette dakikada 136 bin 225 dolar açık veriyor, bir dakikada tam 92 bin 466 dolar cari açık ortaya çıkıyor ve ekonomik olarak iflasa sürükleniyor. Ekonomideki bu olumsuz durum; her dakika bir kredi kartı sahibinin borç batağına düşmesine, her dakikada iki senedin protesto edilmesine, dakikada 2 çekin arkasının yazılarak karşılıksız çıkmasına, her iki dakikada 1 borçlu vatandaşın kredi kartı borcunu ödeyemeyerek icralık olmasına neden oluyor'' ifadelerine yer verildi. Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, ''son 10 yıldır uygulanan ekonomik politikaların, Türkiye'nin kaynaklarının borçlanma, faizler, dış ticaret ve özelleştirmeler yoluyla ülke dışına çıkmasına neden olduğunu'' savundu. Koncuk, ülke kaynaklarının vatandaşlara adil bir şeklide dağıtılması durumunda, sosyal adalet ve barışın tesis edilebileceğini belirterek, şunları ifade etti: ''Siyasetçiler, miting meydanlarında IMF'ye olan borçları ödediğini söyleyinceye kadar 5 dakika geçiyor. 5 dakikalık konuşma sırasında bile Türkiye, 285 bin dolar daha borçlanıyor ve 306 bin dolar borç faizi ödüyor. Gerçekleri gözardı ederek, geleceğe dönük hesaplar yapılırsa, büyük bir yanlışa düşülür. Nefes aldığımız her an, kaynaklarımızın tükenmekte olduğunu, bizler fakirleşirken, başkalarının kolay yoldan zenginleştiğini bilmek, bizleri son derece üzüyor. Artık milli politikaların uygulanma zamanı gelmiştir.''