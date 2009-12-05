Türkiye'nin katkısı hayati önemde

ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, The Daily Telegraph gazetesinde yayımlanan “Tüm Ülkeler Afganistan Misyonunda Rol Oynamalı” başlıklı makalesinde “Türkiye’nin katkısı Afganistan’daki misyonumuz için hayati” dedi.



Türkiye’den Afganistan muharip asker göndermesi çağrısını yapan Clinton, “Her inançtan siviller katledildi ama en büyük bedeli Müslümanlar ödedi. Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri ve nüfusu çoğu Müslüman olan diğer ülkelerden askerler, Afganistan’da aşırılıkla mücadele ediyor ve onların katkısı bizim misyonuz için hayatidir” dedi.



Obama yönetiminin yeni Afganistan stratejisi ve Washington’un müttefiklerine yaptığı ek asker talebine ilişkin tartışmalar sürerken Hillary Clinton, “Afganistan ve Pakistan halklarını ve hükümetlerini tehdit eden şiddetli aşırılık, bölgenin istikrarını da zedeliyor, dostlarımızın, müttefiklerimizin ve dünya çapındaki çıkarların güvenliğini de tehdit ediyor” diye yazdı. Clinton, ABD kuvvetlerinin, Afganistan’tan çekilmesi için de bir zaman çerçevesinin de açıklandığına dikkat çektiği makalesinde “Herkes iyi anlamalı ki bizler geçmişin hatalarını tekrarlamayacağız” dedi.