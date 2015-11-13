Türkiye’nin Katar karşısındaki ilk 11’i

Eleme maçlarında en iyi üçüncü olmasının ardından EURO 2016'ya doğrudan katılma şansı kazanan A Milli Futbol Takımı, bu akşam Katar’la bir hazırlık maçı yapıyor

Katar'ın başkenti Doha'daki 12 bin kişilik Abdullah bin Khalifa Stadyumu'nda oynanacak mücadelede, takımlar sahaya şu 11'lerle çıktı:

Katar: Lecomte, Musa Ali, Abdulkarim Hassan, Almahdi Ali, Abdulaziz Hatem, Luiz Mairton Junior, Ali Asadella, Hassan Al Haidous, Ibrahim Majed, Boualem Khoukhi, Mohammed Muntari

Türkiye: Volkan Babacan, Şener Özbayraklı, Serdar Aziz, Atınç Nukan, Emre Taşdemir, Mehmet Topal, Ozan Tufan, Hakan Çalhanoğlu, Oğuzhan Özyakup, Arda Turan, Cenk Tosun