Türkiye’nin kasım ihracatı yüzde 22 azaldı

Türkiye'nin kasım ayı ihracatı geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 22,03 azalarak,8 milyar 658,9 milyon dolara indi. . 2007 yılının kasım ayı ihracatı 11 milyar 106 milyon dolardı.Türkiye İhracatçılar Meclisi TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, kasım ayı ihracat rakamlarını, Gebze Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Taşıt Araçları Yan Sanayicileri Derneği'nde (TAYSAD) düzenlediği basın toplantısında açıkladı.Otomotiv sektörünün Türkiye ekonomisi için çok önemli olduğunu vurgulayan Büyükekşi,"Otomotiv en fazla ihracat yapan sektörümüz. Analiz etmek ve geleceğe umutla adım atmasını sağlamak için bu sektörü desteklemeliyiz. Biz de TİM olarak gereken desteği vereceğiz" dedi.Basın toplantısında verilen bilgiye göre, ocak-kasım dönemini içeren 11 aylık sürede Türkiye'nin ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 24,85 artarak, 96 milyar 484 milyon dolardan 120 milyar 459 milyon dolara çıktı.Kasım ayı itibariyle ise son bir yıllık ihracat yüzde 23,49 artışla 129 milyar 939 milyon dolar oldu.