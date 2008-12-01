T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Türkiye’nin kasım ihracatı yüzde 22 azaldı

Türkiye'nin kasım ayı ihracatı geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 22,03 azalarak, 11 milyar 106 milyon dolardan 8 milyar 658,9 milyon dolara indi.

01 Aralık 2008 02:00

Türkiye'nin kasım ayı ihracatı geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 22,03 azalarak,
8 milyar 658,9 milyon dolara indi. . 2007 yılının kasım ayı  ihracatı 11 milyar 106 milyon dolardı.  

Ekim ayında dış açık geriledi ama ihracat azaldı

Türkiye İhracatçılar Meclisi TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, kasım ayı ihracat rakamlarını, Gebze Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Taşıt Araçları Yan Sanayicileri Derneği'nde (TAYSAD) düzenlediği basın toplantısında açıkladı.

Otomotiv sektörünün Türkiye ekonomisi için çok önemli olduğunu vurgulayan Büyükekşi,
"Otomotiv en fazla ihracat yapan sektörümüz. Analiz etmek ve geleceğe umutla adım atmasını sağlamak için bu sektörü desteklemeliyiz. Biz de TİM olarak gereken desteği vereceğiz" dedi.

Basın toplantısında verilen bilgiye göre, ocak-kasım dönemini içeren 11 aylık sürede  Türkiye'nin  ihracatı  geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 24,85 artarak, 96 milyar 484 milyon dolardan 120 milyar 459 milyon dolara çıktı.

Kasım ayı itibariyle ise son bir yıllık ihracat yüzde 23,49 artışla 129 milyar 939 milyon dolar oldu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24