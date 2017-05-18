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Dünya
Deutsche Welle

'Türkiye'nin karşı çıktığı operasyonu Flynn engelledi'

ABD eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Flynn’in, Türkiye’nin karşı çıktığı Rakka operasyonuna onay vermeyi reddettiği belirtiliyor. ABD basını Flynn'in bu kararını Türkiye adına yaptığı lobicilik faaliyetleriyle bağdaştırdı.

18 Mayıs 2017 12:24

McClatchy ajansının haberine göre; Michael Flynn, atamasını yapan Donald Trump'ın yemin törenine 10 gün kala, Obama yönetiminin Rakka'ya düzenlenecek operasyon talebine onay vermeyi reddetti. Haberde Flynn'ın hangi gerekçelerle operasyonu reddettiğine yer verilmedi. Ancak bu tutumun Rakka operasyonunun gecikmesine yol açtığı belirtiliyor.

McClatchy, Ankara'nın, ABD'nin Rakka'ya Suriyeli Kürtlerle ortak operasyon yapmasına uzun süre karşı çıktığını ve Flynn'in Trump'ın seçim kampanyası döneminde 530 bin dolar karşılığında Türkiye için gizli lobicilik faaliyeti yaptığını hatırlattı.

ABD'nin YPG'nin ana gövdesini oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri'yle birlikte yürüttüğü Rakka operasyonu, Flynn'ın görevden alınmasından sonra onaylanmıştı.

NYT: Trump federal soruşturmadan haberdardı

Öte yandan Flynn'in göreve atanmadan önce, Trump'ın geçiş ekibini, Türkiye adına gizli lobicilik faaliyetleri yaptığı için federal soruşturma altında olduğu konusunda bilgilendirdiği ortaya çıktı.

New York Times'ın haberinde, Flynn'in 4 Ocak'ta ekibe bu konuda bilgi verdiği ileri sürüldü. Trump'ın bu bilgiye rağmen Flynn'i ulusal güvenlik danışmanı olarak atadığı belirtiliyor. Kamuoyuna daha önce yansıyan haberlerde, ekibin bu bilgiye daha sonra sahip olduğu sanılıyordu.

Flynn kaynaklı baskı artıyor

Ulusal güvenlik danışmanının ABD istihbaratının en gizli bilgilerine erişim hakkı bulunuyor. Trump'ın federal soruşturma altında olan bir kişiyi bu göreve getirmesi ABD kamuoyunda tepki çekiyor.

ABD Başkanı Donald Trump 20 Ocak tarihinde yemin ederek göreve başladı. Michael Flynn Rusya'nın Washington Büyükelçisi'yle ilişkileri konusunda ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'i yanlış yönlendirdiği gerekçesiyle bir aylık görev süresi dolmadan görevinden alındı.

Mart ayında basına sızan bilgilerde Flynn'ın, Trump'ın seçim kampanyası sırasında Türkiye adına gizli lobicilik yaptığı ortaya çıkmıştı.

©Deutsche Welle Türkçe

AP/DPA/EC/CÖ

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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