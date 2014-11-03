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Dünya
Deutsche Welle

Türkiye’nin karikatür tepkisi

F.A.S. adlı gazetede 2011 yılında yayımlanan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a da atıfta bulunulan karikatürün okul kitaplarına girmesi Türkiye’nin tepkisini çekti. Alman Büyükelçi, Türk Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı.

03 Kasım 2014 22:38

Türk Dışişleri
Bakanlığı'nın "Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung"
(F.A.S.) adlı
gazetede 2011 yılının Kasım ayında yayımlanan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan'a da atıfta bulunulan karikatürün okul kitaplarına girmesine tepkisi sert oldu.
Dışişleri Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde bugün konuya ilişkin bir açıklama
yayınlandı. Açıklamada, “Almanya'da “Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung” adlı
gazetede Kasım 2011’de yayımlanan ve Sayın Cumhurbaşkanımız ile Almanya’da
yaşayan Türk toplumuna hakaret içeren bir karikatürün, Almanya’da yaşayan Türklerin
uyum sorunları öne sürülerek bu defa Baden Württemberg Eyaleti’ndeki (B-W) yerel
yardımcı ders kitaplarında yer verilmesi kabul edilemez” ifadelerine yer verildi.
Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında, “Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Almanya'da
yaşayan vatandaşlarımıza hakaret içeren bir karikatüre bir ders kitabında yer
verilmesini hiçbir şekilde mazur görmüyor ve şiddetle kınıyoruz” sözleri dikkat çekti.
AFP haber ajansının bir dışişleri bakanlığı sözcüsüne
dayanarak verdiği bilgilere göre,
Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Eberhard Pohl, Türkiye'nin tepkisinden haberdar
edilmek üzere Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.
“Almanya'daki Türkler – Bir Başarı Hikayesi” adındaki Greser&Lenz imzalı
karikatürde, bir köpek kulübesinin üzerinde “Erdogan” ifadesi görülüyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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