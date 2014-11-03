Türkiye’nin karikatür tepkisi

Türk Dışişleri

Bakanlığı'nın "Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung"

(F.A.S.) adlı

gazetede 2011 yılının Kasım ayında yayımlanan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip

Erdoğan'a da atıfta bulunulan karikatürün okul kitaplarına girmesine tepkisi sert oldu.

Dışişleri Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde bugün konuya ilişkin bir açıklama

yayınlandı. Açıklamada, “Almanya'da “Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung” adlı

gazetede Kasım 2011’de yayımlanan ve Sayın Cumhurbaşkanımız ile Almanya’da

yaşayan Türk toplumuna hakaret içeren bir karikatürün, Almanya’da yaşayan Türklerin

uyum sorunları öne sürülerek bu defa Baden Württemberg Eyaleti’ndeki (B-W) yerel

yardımcı ders kitaplarında yer verilmesi kabul edilemez” ifadelerine yer verildi.

Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında, “Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Almanya'da

yaşayan vatandaşlarımıza hakaret içeren bir karikatüre bir ders kitabında yer

verilmesini hiçbir şekilde mazur görmüyor ve şiddetle kınıyoruz” sözleri dikkat çekti.

AFP haber ajansının bir dışişleri bakanlığı sözcüsüne

dayanarak verdiği bilgilere göre,

Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Eberhard Pohl, Türkiye'nin tepkisinden haberdar

edilmek üzere Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

“Almanya'daki Türkler – Bir Başarı Hikayesi” adındaki Greser&Lenz imzalı

karikatürde, bir köpek kulübesinin üzerinde “Erdogan” ifadesi görülüyor.

