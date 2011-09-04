-Türkiye'nin kararına Arap Birliği'nden destek KAHİRE (A.A) - 03.09.2011 - Arap Birliği Genel Sekreteri Nebil El Arabi, Türkiye'nin İsrail ile ilgili aldığı kararın, İsrail'in bölgedeki şımarıklığı ve barışçıl bir şekilde Gazze'ye yardım götüren Türk vatandaşlarına saldırısına karşı doğru ve normal bir tavır olduğunu söyledi. Mısır'ın başkenti Kahire'deki Arap Birliği Genel Merkezinde, Afrika Birliği Komisyon B aşkanı Jean Ping , Mısır Dışişleri Bakanı Muhammed Kemal Amr ve İKÖ'nün Filistin işlerinden sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Samir Bakr ile görüşen Arabi, bu örgütlerden Filistin'in Birleşmiş Milletler tarafından tanınması için diplomatik destek istedi. Arap Birliği Genel Sekreteri Nebil El Arabi görüşmeden sonra düzenlediği basın toplantısında, AA muhabirinin ''Türkiye'nin İsrail ile ilgili kararını nasıl değerlendiriyorsunuz ?'' şeklindeki sorusuna, ''BM'nin Mavi Marmara ile ilgili raporunu tam inceleyemedim. İncelediğim kadarı ile Gazze ablukasını meşru gibi gösteren BM raporunda çok şey göz ardı edilmiş. Türkiye'nin aldığı karar doğru ve normal bir tepki. Türkiye'den zaten böyle bir karar beklenirdi '' diye yanıtladı. Mısır Dışişleri Bakanı Muhammed Kemal Amr ise Filistin'in BM tarafından tanınması hususunda çaba sarf edeceklerini ifade etti. Bağlantısızlar Hareketi'nin Endonezya'da yapacağı 50. yıl toplantısında, Mısır'ın dönem başkanı olarak Filistin için destek isteyeceğini anlatan Amr, toplantıya BM, İKÖ ve Arap Birliği'ni de davet ettiklerini kaydetti. -''Alman hükümeti endişeli''- Almanya Dişişleri Bakanı Guido Westerwelle, Alman Hükümetinin, Türkiye'nin İsrail'e yönelik kararlarını endişeyle izlediğini söyledi. Bakan Westerwelle, Polonya'nın Sopot kentinde düzenlenen ''Gymnich'' tipi AB Dışişleri Bakanları Gayrıresmi Toplantısı çerçevesinde düzenlediği basın toplantısında, ''Mavi Marmara'' raporunun kabul edilmesi çağrısında bulunarak, ''Alman hükümeti Türkiye ve İsrail arasındaki krizi büyük endişeyle izliyor. Tüm tarafları, durumu daha da gergin hale getirmemeye ve gerginliğin azaltılması ve görüşmeler yapılabilmesi için çaba harcamaya çağırıyoruz'' dedi. ''Mavi Marmara''yla ilgili olarak bağımsız ve saydam bir araştırma yapıldığını ifade eden Westerwelle, ''Bu sonuçlar, bazı konularda birinin ya da diğerinin hoşuna gitmese bile ciddiye alınmalı'' diye konuştu. Bu konuda Sopot'taki toplantıya katılan Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'yla da görüştüğünü kaydeden Westerwelle, Türk meslektaşının çalışmalarını çok takdir ettiğini, kendisine Türkiye ve İsrail arasındaki gerginliğin azaltılması için her türlü çabanın harcanması gerektiğini söylediğini belirtti. Türkiye'nin, bölgesinde bir kilit role sahip olduğunu ifade eden Westerwelle, ''Bu nedenle bu konuda gerginliğin azaltılması çok önemli. Biz Almanlar, istenildiği yerde yardımcı olmaya hazırız'' şeklinde konuştu.