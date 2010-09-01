-TÜRKİYENİN KAMU BORÇ STOĞU AZALIYOR GİRNE (A.A) - 01.09.2010 - Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin, mevcut küresel koşullarda, diğer ülkelerin aksine, kamu borç stoğunun Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'ya (GSYH) oranı itibarıyla azalan nadir ülkelerden biri olacağını söyledi. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Girne'de, Türkiye Ekonomi Kurumu (TEK) tarafından düzenlenen ve üç gün sürecek, ''Bunalım Sonrasında Küresel Ekonomi: Zorluklar ve Fırsatlar'' konulu 2. Uluslararası Ekonomi Konferansında, küresel ekonomi ile Türkiye ekonomisindeki gelişmeleri değerlendirdi. Şimşek, TEK tarafından düzenlenen bu konferansın, küresel ekonominin içinde bulunduğu bu ortamda zamanlama açısından önemli olduğunu söyledi. Geçen yıl ciddi bir biçimde daralan küresel ekonominin, bu yıl bir ayrışma içinde olduğunu belirten Şimşek, Asya ülkeleri parasal sıkılaştırma politikası arayışı içinde iken ABD'nin, ekonomiye likidite desteği arayışı içinde olduğuna dikkati çekti. Mehmet Şimşek, küresel ekonomide, büyük ülkeler başta olmak üzere devam eden önemli sorunun işsizlik olduğunu kaydetti. Türkiye ekonomisinin, küresel krizden hızlı bir şekilde çıktığını anlatan Şimşek, ekonomik büyüme başta olmak üzere, beklentilerin üzerinde bir toparlanma olduğunu, ekonomik büyümenin de istihdam yarattığını, Türkiye'nin, dünya ekonomisinin tersine istihdam yaratır hale geldiğini söyledi. Türkiye'nin krize dayanıklı durumda olmasında, güçlü bir bankacılık sektörü ile sağlıklı hanehalkı mali pozisyonunun önemli faktörler olduğunu kaydeden Şimşek, ayrıca, Türkiye'nin, krizde, kredi notu iki kademe birden artan yegane ülke olduğunun da altını çizdi. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin, bütçe açığının azalma trendinde olduğunu, borcun gayri safi yurtiçi hasılaya oranı itibarıyla gerilediği ender ülkelerden biri olacağını da vurguladı. Maliye Bakanı, Türkiye'nin bu yıl güçlü bir büyüme sağlayacağını piyasa beklentilerinin de bu yönde olduğunu kaydetti. Şimşek, Hükümetin, Türkiye ekonomisinin daha rekabetçi bir yapıya sahip olması için birçok önlem aldığını belirterek, Türkiye'nin, uzun vadede, nüfus yapısı avantajı ile yüksek verimlilik sayesinde çok iyi bir konuma geleceğini kaydetti. KKTC ile Kıbrıs Rum Kesimi arasındaki ilişkilere de değinen Mehmet Şimşek, 1974 yılından buyana Ada'da barışın bulunduğunu, KKTC tarafının, BM'nin planını desteklemesine ve yapıcı katkıda bulunmasına rağmen, Rum kesiminin destek vermediğini hatırlattı. -TEK BAŞKANI PROF. DR. ERCAN UYGUR- Türkiye Ekonomi Kurumu (TEK) Başkanı Prof. Dr. Ercan Uygur ise yaptığı konuşmada, TEK'in, Atatürk'ün önerisiyle kurulduğunun altını çizerek, şimdiye kadar çok sayıda iktisat sempozyomu düzenlendiğini anlattı. Ercan Uygur, 2008 yılının ortalarında başlayan küresel ekonomik krizin, 1929 büyük buhranından sonra en çok ekonomik kayba neden olan kriz olduğunu da vurguladı. Uygur, Türkiye'de 2010 yılının Japon yılı olarak kutlanması dolayısıyla Japon ekonomistlerinin katılımıyla Japon ekonomisinin ele alındığı özel oturumlar yapılacağını da kaydetti. Konferansın başlangıç tarihinin de 1 Eylül Dünya Barış Günü'ne denk geldiğine işaret eden Uygur, bu çerçevede dünyanın tüm bölgelerine barış dilediklerini ifade etti. -ULUSLARARASI EKONOMİ KURUMU BAŞKANI AOKI- TEK'in de üyesi olduğu Uluslararası Ekonomi Kurumu Başkanı Masahiko Aoki de yaptığı konuşmada, mevcut küresel bunalımın, güçlü finansal odakların başarısızlıklarından kaynaklandığını söyledi. Aoki, dünya ekonomisinin, küresel krizin ardından, sürdürülebilir bir ekonomik düzeni sağlama çabası içinde bulunduğunu kaydetti. 1990'lı yılların Japonya açısından kayıp bir dönem olduğunu anlatan Aoki, bu nedenle Japonya'nın, son 20 yılda uyguladığı finansal ve makro ekonomik önlemlerden önemli derslerin çıkarılabileceğini söyledi. Türkiye'nin, Doğu ile Batı arasında bir köprü olduğunu belirten Aoki, Türk iktisatçılarının da bu eşsiz avantajın farkında olması gerektiğini ifade etti. Masahiko Aoki, Uluslararası Ekonomi Kurumu'nun zirvesinin, gelecek yıl Temmuz ayında Pekin'de yapılacağını bildirdi. -BUNALIM SONRASINDA KÜRESEL EKONOMİ- ''Bunalım Sonrasında Küresel Ekonomi: Zorluklar ve Fırsatlar'' başlıklı konferansa, Uluslararası Ekonomi Kurumu Başkanı Stanford Üniversitesinden Masahiko Aoki, Kurumun eski başkanı Columbia Üniversitesinden Guillermo Calvo, krizler konusunda önemli çalışmaları bulunan George Washington Üniversitesinden Graciela Kaminsky, Roma Üniversitesinden Fiorella Kostoris, Washington Üniversitesinden Stephen Turnovsky, Çin Dünya Ekonomisi ve Politikaları Enstitüsü Başkanı Yu Yongding gibi önemli iktisatçılar katılıyor. Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz'ın da konferansta bir sunum yapması bekleniyor.