Bakan Volkan Bozkır: Türkiye, AB İlerleme Raporu'nu iade edecek

Avrupa Parlamentosu'nun (AP) Türkiye Raportörü Kati Piri tarafından hazırlanan 'AB İlerleme Raporu', oy çokluğuyla kabul edildi. "Avrupa Parlamentosu, demokrasiye saygı ve hukukun üstünlüğü konularında yaşanan sapma göz önüne alındığında, Ankara'nın Avrupa Birliği üyeliği için gereken kriterleri ihlalinden derin endişe duyuyor" ifadelerinin yer aldığı raporla ilgili değerlendirmelerde bulunan AB Bakanı Volkan Bozkır, "Türkiye'den Ermeni iddialarının tanımasını istediler. AB İlerleme Raporu'nu yok hükmünde sayacağız. Raporu, daimi temsilcilerimiz AP'ye iade edecek." diye konuştu.

Türkiye'nin geçen yılki ilerleme raporunun AP'ye iade etmesinin ardından bu yıl benzer bir durumun yaşanmasından endişe duymadıklarını belirten Kati Piri ise, "Endişeden ziyade son aylarda Türkiye ile bozulan ilişkilerimizin düzelmesini ümit ediyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Ayrıntılar geliyor...