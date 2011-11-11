-Türkiye'nin İtalya ve Yunanistan ile dış ticareti ANKARA (A.A) - 11.11.2011 - Türkiye, yaşadıkları borç sorunu ile ekonomi gündeminin ilk sıralarına oturan İtalya ve Yunanistan ile Ocak-Eylül 2011 dönemindeki dış ticaretinde açık veren taraf oldu. Aynı dönemde İtalya ile dış ticarette 4 milyar 101 milyon dolar, Yunanistan ile dış ticarette 775 milyon dolar açık verildi. İtalya, bu yılın Ekim ayı sonu itibariyle Türkiye'nin en çok ihracat yaptığı ikinci ülke konumunda bulunuyor. Türkiye, İtalya'ya bu yılın Ekim ayında 636 milyon 279,64 bin dolar, Ocak-Ekim 2011 dönemi toplamında ise 6 milyar 809 milyon 26,85 bin dolar ihracat yaptı. Bu yılın Eylül ayında İtalya'ya 582 milyon dolar ihracat yapılırken, aynı dönemde bu ülkeden 896 milyon dolar ithalat gerçekleştirildi. Ocak-Eylül 2011 döneminde İtalya'ya 6 milyar 84 milyon dolar ihracat gerçekleştirilirken, aynı dönemde bu ülkeden 10 milyar 185 milyon dolar tutarında ithalat yapıldı. Türkiye bu dönemde İtalya ile olan dış ticaretinde 4 milyar 101 milyon dolar açık verdi. İtalya, Ocak-Temmuz 2011 döneminde, Türkiye'nin yüzde 5,8'le en fazla ithalat gerçekleştirdiği beşinci ülke oldu. Türkiye bu dönemde, ürün grupları bazında İtalya'ya en çok motorlu kara taşıtı satışı gerçekleştirdi. İtalya'ya 1 milyar 201 milyon dolarlık motorlu kara taşıtı satıldı. Yine bu dönemde İtalya'ya 667 milyon dolarlık demir ve çelik, 306 milyon dolarlık elektriksiz makine, 288 milyon dolarlık örme giyim eşyası, 213 milyon dolarlık elektrikli makine ihracatı yapıldı. -Yunanistan ile dış ticaret- Türkiye, Yunanistan'a ise Ekim 2011'de 125 milyon 274,74 bin dolar, Ocak-Ekim 2011 dönemi toplamında 1 milyar 368 milyon 852,21 bin dolar ihracat yaptı. Bu yılın Eylül ayında Yunanistan'a 124 milyon dolar tutarında ihracat gerçekleştirilirken, bu ülkeden 173 milyon dolarlık ithalat yapıldı. Ocak-Eylül 2011 döneminde Yunanistan'a 1 milyar 205 milyon dolarlık ihracat yapan Türkiye, aynı dönemde bu ülkeden 1 milyar 980 milyon dolar tutarında ithalat gerçekleştirdi. Bu dönemde Türkiye Yunanistan ile dış ticaretinde 775 milyon dolar açık verdi.