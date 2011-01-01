-TÜRKİYE'NİN İSTİHDAM HARİTASI ÇIKARILDI ANKARA (A.A) - 01.01.2011 - Kamu ile özel sektör arasında ''BECERİ’10'' sloganıyla yürütülen ''Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri (UMEM) Projesi''yle Türkiye'nin istihdam haritası çıkarıldı. Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfının (TEPAV) gerçekleştirdiği ''İşgücü Piyasası İhtiyaç Analizleri'' ile Türkiye'nin kayıtlı istihdamının yüzde 75'ini oluşturan ve işsizlik sigortası için İŞKUR'a başvuran işsizlerin de yüzde 80'inin bulunduğu 19 ilin fotoğrafı çekildi. TEPAV'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, analiz çerçevesinde krizin ardından illerin istihdam rakamlarındaki son durum, il il iş gücünün eğitim profili ve ihtiyaç duyulan iş gücü profili gibi önemli verilere ulaşıldı. Çalışma Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mersin, Samsun, Tekirdağ ve Trabzon'da gerçekleştirildi. Firmalarla yüz yüze yapılan anketleri illerdeki Odalar ve ilgili Türkiye Sektör Meclisleriyle birlikte gerçekleştiren TEPAV, ihtiyaç analizleri konusunda ise TOBB ETÜ'yle birlikte çalıştı. -EĞİTİM PROFİLİ YÜKSEK, BECERİ DÜŞÜK- Çalışmada, illerin büyük kısmında iş gücünün eğitim profili, Türkiye ortalamasının üzerinde çıktı. Bu iller Ankara, Trabzon, Adana, Kocaeli, Antalya, Malatya, İstanbul, Tekirdağ, İzmir, Erzurum ve Bursa olarak sıralandı. Konya, Denizli, Samsun, Manisa, Diyarbakır ve Gaziantep'te ise iş gücünün eğitim durumunun ülke ortalamasının gerisinde kaldığı görüldü. Mersin ve Kayseri'de de Türkiye ortalamasına ''oldukça benzer'' bir durum söz konusu. Buna karşın, illerde iş gücünün sahip olduğu beceri ile işverenin talep ettiği beceri arasında ciddi uyumsuzluklar yaşandığı belirlendi. 19 ilde 5 bine yakın işverenle yapılan görüşmelerde firmaların yüzde 49'u, çalışanlarının genelinin işine hakim olmadığını belirtti. Firmalar sıkıntının kaynağı olarak ise yetersiz mesleki eğitime işaret etti. Mesleki beceri eğitimlerinin işsizlik sorununun çözümünde etkili olacağını dile getiren firmaların oranı yüzde 87’yi buldu. -İŞ GÜCÜ TEMİNİNDE GÜÇLÜK ÇEKİLİYOR- Çalışma, illerin pek çok iş kolunda iş gücü temininde güçlük çektiğini de ortaya çıkardı. Sıkıntının deneyim ve mesleki beceri eksikliğinin yanı sıra piyasada bu alanlarda yeterli personelin bulunmayışından kaynaklandığı ifade edildi. İllere göre bazı farklılıklar gösterse de iş gücü temininde zorluk çekilen mesleklerde öne çıkanlar, ''dikiş makinesi operatörü, gaz altı kaynakçısı, dokumacı, konfeksiyon işçisi, CNC operatörü, iplikçi, kalite kontrolcü, ütücü, plastik enjeksiyon makineleri operatörü, mekanik bakım-onarımcı, tornacı, overlokçu, bobin-katlama-büküm operatörleri'' olarak sıralandı. İllerin ilk sırada talep ettiği meslekler ise şöyle: ''Adana'da gaz altı kaynakçısı, Mersin'de overlok makinesi operatörü, Ankara'da gaz altı kaynakçısı, Antalya'da aşçı, Bursa'da CNC tezgah operatörü, Denizli'de dokuma makineleri operatörü, Diyarbakır'da muhasebeci, Erzurum'da pazarlamacı, Gaziantep'te mekanik bakım-onarımcı, İstanbul'da makineci (dikiş), İzmir'de makineci (dikiş), Kayseri'de argon kaynakçısı (tığ kaynakçısı), Kocaeli'de mekanik bakım-onarımcı, Konya'da CNC tezgah operatörü, Malatya'da makineci (dikiş), Manisa'da bakım ve onarım elektrikçisi, Samsun'da CNC tezgah operatörü, Tekirdağ'da mekanik bakım-onarımcı ve Trabzon'da gıda mühendisi.''