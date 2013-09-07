Türkiye'nin İsrail'den silah ihracatı hiç durmamış

Makine Kimya Endüstrisi Kurumu (MKE) İsrail ’den taşınacak 31 bin 500 parça için taşıma ihalesi açtı. SIBAT (İsrail Savunma Bakanlığı Yabancı Savunma Yardım ve İhracat Dairesi) Başkanı General Aiveli Temmuz 2013’te Haaretz gazetesine yaptığı açıklamada, “ Türkiye ’ye yapılan silah ihracatı hiçbir zaman sıfır olmamıştır” şeklinde konuşmuştu.

120 mm tank mühimmat parçası

Hasan Erşan'ın Doğan Haber Ajansı'nda yer alan haberine göre Makine Kimya Endüstrisi Kurumu (MKE)’nun 3 Eylül 2013 Deniz Ticaret Odası'na yazdığı yazıda 1 adet 20 lik ve 1 adet 40 lık konteynır içinde 6 kalemde 31 bin 508 adet 120 mm tank mühimmatı parçasının taşınacağını ve bu nedenle ihale açtığı belirtti.

Söz konusu yazıda İsrail Military İndustries (I.M.I) fabrikasından teslim edilecek mühimmatın sevke hazır olduğu, İsrail Haifa limanından İstanbul’a taşınacağı ve yükün tehlikesiz olduğu belirtilerek taşıma ile ilgili şartlar yazıldı.

Müsteşar 'Geçmişte kalan küçük parçalar' olarak açıklamıştı

Mavi Marmara olayından sonra İsrail’den silah alım anlaşmalarını askıya alındığı açıklanmış ve Milli Savunma Sanayii Müsteşarı Murat Bayar Nisan 2011’de basına verdiği demeçte, “Artık İsrail’den silah almıyoruz. Bugünden sonra yeni anlaşmalar yapmıyoruz. Geçmişten kalan küçük parçalara dönük alımlar var sadece. Modernizasyonla ilgili şeyler. İsrail’e silah konusunda da ‘one-minute’ dedik. Aramızda sorun olduğu da doğru. Bağlantı kurmak istiyorlar. Ancak başka ülkelerle bağlantılarımız genişledi. Birçok ülke ile çalışmamız var ama İsrail ile yok” şeklinde konuşmuştu.

2008’de ticaret hacmi 2.6 milyar dolardı

Türkiye, envanterindeki 170 adet Amerikan M60 A1 tanklarının yenilenmesini öngören yaklaşık 1 milyar dolarlık tank anlaşmasını da 2002 yılında, İsrail’in Filistin’e yönelik saldırılarının gerçekleştiği dönemde, bu ülke ile imzalamıştı. 2008 verilerinde Türkiye ve İsrail arasındaki ‘ticaret hacmi’ yaklaşık 2.6 milyar dolardı.

İsrail dünyanın sekizinci silah ihracatçısı

Temmuz 2013’de basına yansıyan haberlerde İsrail Savunma Bakanlığı’na bağlı olarak çalışmalarını sürdüren SIBAT (İsrail Savunma Bakanlığı Yabancı Savunma Yardım ve İhracat Dairesi), İsrail savunma sanayi 2012 ihracatının 7.4 milyar dolar olarak gerçekleştiği açıklanmıştı.

Ülkenin dünyanın sekizinci silah ihracatçısı ülkesi haline gelerek bu sektörde “süper lig”de yer aldığı belirtilirken SIBAT Başkanı General Şimaya Avieli, İsrail savunma sanayinin 2012 yılında ağırlıklı olarak Asya-Pasifik ülkeleriyle Azerbaycan gibi yeni ve güçlü alıcılar sayesinde krizi aştığını İsrail’in son dönemde, özellikle Türkiye, Vietnam, Malezya, Endonezya’daki büyük savunma sanayi ihalelerini almak için yoğun çaba gösterdiğini açıklamıştı. General Avieli’nin Temmuz 2013’te Haaretz gazetesine yaptığı açıklamada, “Türkiye’ye yapılan silah ihracatı hiçbir zaman durmadığı gibi, İsrail devletinin çıkarları korunarak devam etmektedir. Geçmiş yıllardaki ilişkilerin aynen devam etmediği doğrudur. Ancak rakamlara bakılırsa Türkiye’ye yapılan silah ihracatı hiç bir zaman sıfır olmamıştır” şeklinde konuşmuştu.