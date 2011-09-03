-Türkiye'nin İsrail kararı dünya basınında MADRİD (A.A) - 03.09.2011 - Türkiye'nin İsrail ile ilgili aldığı karar Avrupa'da bir çok ülke basınında bugün birinci sayfadan verilip, geniş yer ayrıldı. İspany'nın yüksek tirajlı sol görüşlü gazetesi "El Pais", "Türkiye, İsrail ile ilişkileri kesme tehdidinde bulunuyor" başlığını atarken, "Gazze filosuyla ilgili BM'nin hazırladığı rapor sonrasında Ankara, alınacak önlemlerde 'sadece ilk adım' diyerek, İsrail büyükelçisini sınırdışı etti ve askeri anlaşmaları dondurdu. Türkiye, İsrail'i ilişkileri tamamen kesmekle tehdit ediyor" denildi. "İsrail, Orta Doğu'daki müttefiklerini kaybediyor" diye yazan El Pais, "Bir şey kesin: Kriz, Türkiye'ye olduğu kadar İsrail'e de zarar veriyor. Türkiye'ye zarar veriyor çünkü, İran'dan İsrail'e tüm komşularıyla olan ilişkileri sayesinde bugünkü yüksek diplomasisini elde etmeyi başardı. İsrail'e zarar veriyor, çünkü, BM'nin Filistin devletini tanıma kararı almaya yakın olduğu bir dönemde daha fazla yalnız kalma lüksüne sahip değil" yorumunda bulundu. Sağ görüşlü "El Mundo" gazetesi de "Türkiye, İsrail ile bağları koparıyor" başlığını attı. Haberde, "Ültimatom tamamlandı. Gelecek Çarşamba günü Ankara'daki İsrail büyük elçiliğinde 2. katip düzeyinden yüksek diplomat kalamayacak" ifadeleri kullanıldı. -Alman basını- Türkiye'nin İsrail'e yönelik kararları, Alman basınında genelde "Türkiye'nin verdiği güçlü, ancak abartılı bir sinyal" olarak değerlendirildi. Berlin'de yayınlanan "B.Z" gazetesi, "Büyükelçinin sınır dışı edilmesi İsrail'i tehlikeye sokacak ve dışlayacak" başlığıyla yayınladığı bir yorumda, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ilke olarak bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasını kabul ettiği, ancak 4 milyondan fazla Filistinli'nin bölgede bağımsız bir devlet oluşturmasının aslında Yahudi devletinin sonu anlamına geleceği görüşüne yer verildi. AB ülkeleri arasında İsrail'e ve Filistinliler'e yönelik tutum konusunda da görüş ayrılıklarının bulunduğu ifade edilen yorumda, ABD ve Almanya'nın, İsrail ile Filistinliler'in görüşmeler yapmasından yana olduğu, Fransa, İngiltere ve İspanya gibi ülkelerin ise Filistin konusunda ortak bir kararın alınmasını desteklediği kaydedildi. Yorumda, Türkiye'nin aldığı yeni kararlarla İsrail'in daha da yalnızlığa sürüklendiği, İsrail'in, ABD ve Almanya gibi az sayıdaki dost ülkeye muhtaç olduğu savunuldu. "Frankfurter Rundschau" gazetesinde "Erdoğan'ın güçlü sinyalleri" başlığıyla yayınlanan bir yorumda, Türk hükümetinin, İsrail'e karşı gösterdiği sert tepkiyle bölgedeki güç seçeneklerinden faydalandığını gösterdiği belirtilerek, "Dengeli BM raporu anlaşmak için iyi bir temel oluşturabilirdi" denildi. "Berliner Morgenpost" gazetesinde "Türkiye, İsrail ile gerginliği arıyor" başlığıyla yayınlanan bir yorumda ise, Türkiye'nin gerginliği azaltmak için daha fazla çaba harcaması gerektiği savunularak, "Ankara tarafından gerginliğin artırılması kabul edilemez ve Alman hükümeti de bunu açıkça dile getirmeli" şeklinde görüş belirtildi. -İngiliz gazeteleri karara geniş yer verdi- İngiliz gazetesi Times, Türkiye ile İsrail arasında yaşanan son sorunlardan önce yakın askeri işbirliği olduğuna dikkati çekerek, "Büyükelçisi atılırken, İsrail'in yalnızlığı artıyor" başlığını attı. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun dünkü "Türkiye-İsrail ilişkilerinin ikinci katip düzeyine indirilmesi" açıklamasına yer veren gazete, haberin yanında James Hider imzalı bir yorum da yayınladı. Türkiye'yi kaybetmenin yanı sıra İsrail'in bu yıl Mısır'la da ilişkilerinin kötüleştiğini kaydeden Hider yazısında, "Arap baharındaki istikrarsızlık, bölgedeki güç dengelerinde ciddi kaymalara neden oldu ve Suriye rejiminin çökmesi, İsrail'in kuzey sınırında daha fazla ayaklanmaya neden olabilir" ifadelerine yer verdi. Guardian gazetesi de, Davutoğlu'nun açıklamalarını hatırlatarak, "İsrail'in Ankara Büyükelçisi Gabby Levy'nin İsrail'de olduğu bildirildi ve Ankara'ya geri dönmeyecek" diye yazdı. Ekonomi ve Dış Politika Araştırma Merkezi (EDAM) adlı düşünce kuruluşunun başkanı ve eski diplomat Sinan Ülgen'in görüşlerine yer veren Guardian, Ülgen'in şu sözlerini aktardı: "Bu durumdan ne Türkiye ne de İsrail kazanacak gibi bir hissiyat var. Bu konuya çok zaman ve çaba harcayan Washington'da da bir hayal kırıklığı olmalı. Türkiye, İsrail ile ilişkilerin bozulması nedeniyle Ortadoğu barış sürecindeki rolünü kaybetmiş gibi. Türkiye, her iki tarafla da konuşabilen az sayıda ülkeden biriydi. Bu arada tabii, İsrail de bir dostunu ve müttefikini kaybetti." Financial Times (FT) gazetesi de, İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın eski genel direktörü ve siyaset bilimci Shlomo Avineri'nin görüşlerini aktardı. FT, Avineri'nin İsrail'in özür dilemeyerek ve tazminat ödemeyerek hata yaptığını belirterek, "Türkiye ile ilişkiler, İsrail için önemli ve bu rapor krizin çözülmesi için bir çıkış yoluydu" dediğini kaydetti. -Fransız basını- Fransız gazeteleri, BM'nin Mavi Marmara raporu ve Türkiye'nin İsrail ile ilgili kararlarını ayrıntılı bir şekilde okuyucularına duyurdu. Liberation gazetesi, ''İsrail ve Türkiye arasındaki gerilim dorukta'' başlığıyla verdiği haberde, ''Türkiye'nin yaptırımlarının radikal olduğu'' yorumunu yaptı. Gazetede, uluslararası alanda Filistin'in tanınmasıyla ilgili manevraların sürdüğü bir dönemde Türkiye ve İsrail arasındaki diplomatik ilişkilerin tırmandığına dikkat çekildi. Le Figaro gazetesinde çıkan, ''Türkiye, İsrail büyükelçisini sınır dışı etti'' başlığıyla çıkan haberde, Türkiye'nin yaptırımları ve yine Türk yetkililerin konuyla ile ilgili açıklamaları ayrıntılı bir şekilde yer aldı. Gazetenin haberinde, ''iki eski ittifak üyesi arasındaki uzlaşma çabalarının başarısızlıkla sonuçlanmasının Türkiye'nin yaptırımlarına neden olduğu'' yorumunu yaptı.