-Türkiye'nin İsrail ile ilgili kararı ABD basınında WASHINGTON (A.A) - 03.09.2011 - Türkiye'nin İsrail ile ilgili kararı ABD gazetelerinde geniş yer buldu. Gazetelerin internet sitelerinin "Dünya" bölümünün ilk veya ilk haberleri arasında Türkiye'nin İsrail ile ilgili kararı yer aldı. CNN, internet sitesindeki haberde, Türkiye ile İsrail arasında Mavi Marmara baskını sonrasındaki yaşanan süreç anlatılarak, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun "Artık İsrail hükümetinin, kendini uluslararası hukukun üzerinde gören, insanlık vicdanını hiçe sayan gayrimeşru eylemlerinin sonuçlarına katlanmasının ve bir bedel ödemesinin vaktinin geldiği ve bu bedelin de Türkiye'nin dostluğunu kaybetmek olduğu" yönündeki sözlerine yer verildi. Türkiye'nin kuruluşundan bu yana İsrail'in en yakın ve kalıcı dostu olduğu belirtilen haberde, iki ülkenin ilişkilerinin siyasi, ekonomik ve askeri alanları kapsadığı ve Soğuk Savaş ve sonrasındaki yıllar boyunca Türkiye ve İsrail'in Batı'nın sadık dostları olarak kaldığı ifade edildi. Türkiye ile İsrail arasındaki ticari ilişkilere dair rakamlara yer verilerek, bu ilişkilerin 2008-2010 yılları arasında geliştiği belirtilen yazıda, iki ülkenin Mavi Marmara sonrası bozulan ilişkileri düzeltmek için aylardır müzakere ettiği ancak bunun başarıyla sonuçlanmadığı ifade edildi. Haberde, bir Türk yetkilisinin de CNN'e, "Çok uzun süre beklediklerini ama İsrail'in sadece zamanlarını boşa harcadığını" söylediği belirtildi. CNN'e, Gazze'ye blokajı tanımadıklarını belirten Türk yetkili, bunun yasal olmadığını belirten bazı karar ve tasarılar geçirmeye çalışacaklarını kaydetti. İsrailli bir yetkili ise CNN'e, İsrail'in, Türkiye ile uzlaşmazlıkların üstesinden gelmesinin bir yolunu bulmayı umduğunu ve bu hedefte çalışmaya devam edeceklerini kaydetti. Bir uzman ise CNN'e, "Türkiye'nin olacaklara dair aylardır İsrail'i uyardığını ama İsrail'in bunu görmezden geldiğini" söyledi. Uluslararası Kriz Grubu Türkiye uzmanlarından Hugh Pope'un görüşlerine de yer verilen haberde, Pope, Gazze'deki blokajı kırmaya yönelik ikinci girişime Türkiye'nin Mavi Marmara gemisinin öncülük etmesini engelleyerek aslında ödün verdiğini kaydetti. -"İsrail'in yalnızlığı artıyor"- Washington Post'un haberinde de Türkiye'nin bu kararının, İsrail'in bir süre önce Mısır'la da sorun yaşamasının ardından gelmesiyle, İsrail'in bölgedeki yalnızlığının artmasının beklendiği kaydedildi. İsrail'in Washington'ın yoğun baskılarına rağmen Mavi Marmara baskınıyla ilgili özür ve tazminatı kabul etmediği belirtilen haberde, Davutoğlu'nun açıklamalarına yer verildi. Haberde ayrıca, Türkiye ile İsrail arasındaki uzun yıllar süren dostluk ve sıkı askeri ilişkilerden bahsedildi. Los Angeles Times'da da ABD'de bazı kesimlerin, iki ülkeyi halkın tepkisi ve ulusal onur konusunda çok fazla endişe etmekle eleştirdiği belirtildi. İki ülke ilişkilerinin iki yıldan uzun süredir sorunlu olduğu ama Türkiye'nin bu "hasımlığı yeni bir seviyeye çekmekle tehdit ettiği" ifade edilen haberde, yetkililerin, Türkiye'nin İsrail'e yönelik bazı ekonomik yaptırımlar uygulayabileceği, uluslararası mahkemelerde İsrail aleyhine kanuni yollara başvurabileceğine işaret ettiği kaydedildi. Haberde, bu son durumla birlikte İsrail'in bölgedeki yalnızlığının artabileceğine dikkat çekildi.