'Türkiye'nin IŞİD rolü netleşmek üzere'

İngiltere Dışişleri Bakanı Philip Hammond, Türkiye'nin, terör örgütü IŞİD ile mücadele yürüten koalisyonda oynayacağı rolün gelecek birkaç gün içinde belli olmasını beklediğini söyledi.

ABD'nin başkenti Washington'da temaslarda bulunan ve ABD'li mevkidaşı John Kerry ile bir araya gelen İngiltere Dışişleri Bakanı Philip Hammond, BBC 2'de yayınlanan 'Newsnight' programına katıldı.

ABD'nin öncülüğünde IŞİD'e karşı yürütülen hava operasyonlarını değerlendiren Hammond'a, Türkiye de soruldu.

"Kürtlerin Türk sınırının her iki tarafındaki çıkarlarından dolayı bölgedeki durum karışık." diyen Hammond şunları söyledi:

"Türkiye rehine krizini çözdüğünden beri, koalisyonda önemli bir rol oynama niyetinde olduğu konusunda net. Buna kara güçlerini kullanmak da dahil. Bu rolün nasıl olacağı ve kara güçlerinin koalisyon çabalarındaki rolünün nasıl gerçekleşeceği henüz belli değil.

ABD Başkanı Barack Obama'nın IŞİD'e karşı küresel koalisyon için özel temsilcisi emekli general John Allen'in gelecek hafta başında Türkiye'ye gideceğini biliyorum. Türkiye'nin koalisyonda oynamak istediğini söylediği önemli rolü nasıl oynayacağı konusuna önümüzdeki birkaç gün içinde açıklık getirileceğini görmeyi bekliyorum."

İngiltere, Irak'ta IŞİD'i hedef alan hava saldırılarına geçen haftadan bu yana devam ediyor. Birleşik Krallık, Suriye'deki hava operasyonunda ise yer almıyor.