Türkiye'nin IŞİD çıkmazı

Türkiye Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, kurtarılan rehineleri Çankaya'da ağırladığı

toplantıda ülkesinin 'diplomasi zaferi'nden bahsetti. Cumhurbaşkanı açıklamasında,

rehinelerin hayatının kendisi için her şeyden önemli olduğunu belirterek IŞİD'le bir pazarlık

yapıldığı imasında da bulundu. Nitekim rehinelerin takas karşılığında serbest

bırakıldıkları Türk basınına ayrıntılarıyla yansıdı.

IŞİD'la böyle bir pazarlık yapılması ülke içinde ve dışında Erdoğan'ın

Sünni cihatçıları

desteklediği eleştirilerine yol açıyor. Ancak Ankara, iddialara karşı çıkıyor. Bir hükümet

yetkilisi; bu suçlamayı

"Türkiye‘nin IŞİD’le işbirliği yaptığını iddia etmek, Amerikan

hükümetinin Meksika sınırında uyuşturucu çeteleriyle işbirliği yaptığını söylemeye

benziyor" diyerek yalanladı.

Türkiye'nin tutumu

IŞİD konusunda Türkiye ve müttefikleri arasındaki tutum farkı oldukça açık. Kısa

süre

önce ABD Dışişleri Bakanı John Kerry’nin Suudi Arabistan'ın başkenti Cidde’de

Müslüman ülkelerin temsilcileriyle bir araya geldiği buluşmada Türkiye, IŞİD’le

mücadeleye ilişkin ortak bildiriye imza atmayan tek katılımcı ülke oldu. Hükümet

yetkililerine göre, toplantıda tartışılan

noktalar net değildi. Ankara o sırada konsolosluk

çalışanlarının IŞİD'in elinde olmasını da imza atılmamasına gerekçe göstermişti.

Türkiye, müttefiklerinin dikkatini IŞİD’e karşı elde edilebilecek bir askeri zaferden

sonrasına çekmek istiyor. Suriye'de bundan sonra ne olacak? Nuri El Maliki'nin

başbakanlığı döneminde Sünni azınlığın dışlanarak IŞİD’in güçlenmesini tetikleyen

koşulların yaşandığı Irak’ta durum bugün nasıl? Türk hükümetinin bazı üyeleri, basın

açıklamalarında Türkiye için önemli olan konunun radikallerin bu başarıları elde etmesini

sağlayan koşulları yok etmek olduğunu dile getiriyor.

Görüş ayrılıkları

Türkiye ile Batı ülkelerinin farklı tavır takınmasının ardında yatan nedenler

ise farklı

amaçlar. ABD ve Avrupa cihatçılara odaklanmışken ve IŞİD’i en büyük tehdit olarak

görürken, Türkiye açısından en büyük problem Beşar Esad. Siyaset Bilimci Sedat Laçiner,

haber portalı internethaber’de "Ankara, bölgede IŞİD’den daha tehlikeli grupların

olduğunu, bunların başında ise Esad rejiminin geldiğini iddia ediyor" diye yazıyor ve

ekliyor: "Bu konuda ABD ve Avrupa ile İran - Suriye ve Irak Şii ittifakı birlikte hareket

ederken, Türkiye’nin dışarıda kaldığı rahatça görülebiliyor."

Ayrıca Ankara’da Batılı bir diplomat, DW'ye Türkiye'nin uzun zamandır 'Müslüman

birliği' kurmayı amaçladığını ve IŞİD gibi grupların Esad rejimini ortadan kaldırmasını

umduğunu söyledi. Amerikan hükümeti

yetkililerine göre ise Türkiye bu yüzden

'güvenilmez' olarak görülmeye başlandı. Wall Street Journal, Türkiye'yi 'müttefik olmayan

bir ülke' olarak nitelendirdi.

Erdoğan’ın New York’taki kritik görüşmeleri

Erdoğan yakında BM Genel Kurul Toplantısı çerçevesinde gideceği New York'ta,

Obama’nın yanı sıra diğer siyasetçilerle, gözlemci ve gazetecilerle görüşecek. Milliyet

gazetesi köşe yazarı Aslı Aydıntaşbaş’a göre, Erdoğan burada zor bir konumda olacak.

Cumhurbaşkanı, New York’ta Türkiye’nin IŞİD’e karşı savaşmayacağını vurgulayacak,

bu da Ankara’nın halihazırdaki 'imaj

probleminin' devam edeceği

anlamına geliyor.

Ancak Türkiye, Batı için oldukça büyük önem taşıyor. Gaziantep Hasan Kalyoncu

Üniversitesi'nden siyaset bilimci Serdar Erdurmaz, DW’ye Türkiye’nin Ortadoğu’da 'bir

şeyleri harekete geçirebilmeye muktedir' tek aktör olduğunu söyledi. Bununla birlikte,

Türkiye ve Batı arasında duruş anlamında bir yakınlaşma görülmüyor. Dışişleri Bakanı

Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye’nin bölgeyi iyi tanıyan bir aktör olarak müttefiklerini

radikal bir

harekete karşı yıllar önce uyardığını söyledi. Çavuşoğlu’na göre, Esad rejimi

değiştirilmeden bölgedeki kaos ve karışıklığın önüne geçilemez.