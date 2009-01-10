Türkiye'nin ırkçıları!

Gazze’de yaşanan vahşet nedeniyle İsraillileri protesto eden Eskişehir Osmangazi Kültür Dernekleri Federasyonu, hızını alamadı. Ermenileri ve Ermenilerden özür dileyenleri ‘ırkçı’ bir kampanyanın hedefi haline getirdi.



Federasyon Başkanı Niyazi Çapa, dün elinde ‘Bu kapıdan Yahudiler ve Ermeniler giremez, köpeklere giriş serbesttir’ yazılı dövizle basın toplantısı düzenledi. Ermenistan’da bazı işyerlerine ‘Türkler ve Köpekler Giremez’ yazıları asıldığını öne süren Çapa “Onlar bizi köpekle aynı kefeye koymuş, oysa biz köpekleri kucaklayarak onlardan daha değerli olduğunu gösterdik” dedi.



Genel Merkezi Eskişehir’de bulunan Osmangazi Kültür Dernekleri Federasyonu’nun Genel Başkanı Niyazi Çapa, dün kanlı bebek maketi, kanlı el, kol ve bacak protezleri eşliğinde düzenlediği toplantıda Yahudilere, Ermenilere ve Batı’ya beddua etti: “PKK’yı destekleyen Batılıların, 30 bin şehidimizi, kadın, bebek demeden insanlık suçu işlediklerinden dolayı Türklerden özür dilemeleri gerekiyor. İslam düşmanı kan akıtıcılara kan emicilere Cenabı Allah belaların en büyüğünü versin. Akıttıkları kan içinde boğulsunlar.”

Basın toplantısının ardından federasyon yetkilileri ‘Bu kapıdan Yahudiler ve Ermeniler Giremez’ ve ‘Köpeklere giriş serbesttir’ yazılı dövizler ve kucaklarına aldıkları bir köpekle gazetecilere poz verdi.



