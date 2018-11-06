Türkiye'nin İran yaptırımlarından muaf olacağının açıklanmasının ardından dolar/TL'de son durum ne?

Dolar/TL ekim ayı enflasyon verisi sonrası 5.44 seviyelerinden 5.4764'e yükseldi ancak akşam saatlerinde ABD'nin İran ambargosundan Türkiye'nin muaf olacağı haberiyle yüzde 2'nin üzerinde düştü ve 5.3108 seviyesine indi.

Bloomberg HT’de yer alan habere göre, geçen hafta ABD'nin Türk yetkilileri yaptırım listesinden çıkardığı haberiyle dolar karşısında 3 ayın en yüksek seviyesine çıkan lira yeni haftaya hafif değer kaybıyla başladı.



Cuma gününü 5.4143 seviyelerinde tamamlayan Dolar/TL yeni haftaya da hafif artışla 5.43-5.44 seviyelerinde başladı.



Bugün yurt içinde Ekim ayı enflasyon verisi açıklandı. Yıllık enflasyon yüzde 25.24 olurken aylık bazda artış yüzde 2.67 oldu. Beklentilerin üzerinde gerçekleşen veri sonrası dolar/TL 5.44 seviyelerindeki seyrini sürdürdü. Kur daha sonra yükselişini hızlandırarak 5.4764'ü test etti.



Akşam saatlerinde ise ABD'nin İran yaptırımında Türkiye'ye geçici muafiyet tanıyacağı haberiyle düşüşe geçerek yüzde 2'yi aşan düşüşle 5.3108'e kadar geriledi. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Türkiye'nin 8 ülkeyle birlikte İran'a yönelik yaptırım paketinde petrol ithalatı konusunda muaf tutulan ülkelerden biri olduğunu açıkladı.



Geçen hafta ABD'nin Türk yetkilileri yaptırım listesinden çıkardığı haberi Türk varlıklarında ralliye neden olmuştu. ABD'nin İran'a uygulayacağı yaptırımlardan Türkiye'nin muaf tutulabileceği haberi de piyasalarda iyimserliğe neden olmuştu.



Yurt dışı piyasalarda ise bu hafta Fed'in faiz kararı takip edilecek, Fed'den faiz artışı beklenmese de Aralık ayına ilişkin verebileceği mesajlar takip edilecek. Bunun yanı sıra ABD'de bu hafta gerçekleşecek ara seçimler de piyasaların radarında olacak.