Türkiye'nin 'intihar haritası'nda İstanbul ilk, Bayburt son sırada

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2014-2016 yılları arasında Türkiye'de 9 bin 479 kişi intihar etti. İstanbul, İzmir ve Bursa en fazla intihar vakalarının olduğu iller oldu. Bayburt, Gümüşhane ve Çankırı ise intiharların en az olduğu iller olarak sıralandı.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun soru önergesine yanıt veren Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, 2014-2016 yılları arasındaki intihar sayısı, cinsiyet ve yaş grubu ile şehirlere dağılımına ilişkin istatistikleri açıkladı. Demircan imzası ile gönderilen yanıtta yer alan TÜİK verilerine göre, 2014-16 yılları arasında intihar eden kişi sayısının 2 bin 438'i kadın, toplam 9 bin 479 olduğu belirtildi. 2017 yılına ait verilerin ise TÜİK tarafından henüz açıklanmadığı belirtildi.

İntiharlar en çok 20-24 yaş grubunda

İstatistiğe göre 2014 yılında 3 bin 169 kişi, 2015 yılında 3 bin 246, 2016'da ise 3 bin 64 kişi intihar etti. İntiharların en çok olduğu yaş aralığı ise 20-24 yaş grubu oldu. Bu yaş grubunda 2014 yılında 407, 2015 yılında 415 kişi, 2016 yılında ise 341 kişi intihar etti.

284 çocuk intihar etti

TÜİK verilerine göre, 2014-2016 yılları arasında 15 yaşından küçük toplam 284 çocuk intihar etti. 2014 yılında, 15 yaşın altında 59'u erkek, 64'ü kadın, toplam 123 kişi, 2015 yılında 36'sı erkek, 47'si kadın 83 kişi, 2016 yılında ise 40'ı erkek, 38'i kadın, toplam 78 kişi yaşamına son verdi.

İntiharlarda İstanbul ilk, Bayburt son sırada

Verilere göre, intihar vakalarının en çok olduğu il İstanbul oldu. İstanbul'da 1262 kişi intihar etti. İstanbul’u ise sırasıyla şu iller izledi. İzmir'de 637, Bursa'da 385, Adana'da 378, Mersin'de 298, Gaziantep'te 220, Diyarbakır'da 215, Aydın'da 209 ve Kayseri'de ise 206 kişi yaşamına son verdi.

İntihar vakaları en az Bayburt'ta oldu. 2014- 2016 yılları arasında Bayburt'ta sadece 4 kişi intihar etti. Gümüşhane'de 10, Çankırı'da 11, Yalova'da 13, Iğdır'da 18, Rize'de 20 ve Karabük'te 21 kişi hayatına son verdi.