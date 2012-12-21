'Türkiye'nin internet sansürü ifade özgürlüğü ihlali'

İnsan Hakları İzleme Örgütü HRW, Türkiye hükümetinin, internet sitelerini kanunsuz bir şekilde bloke etmeye derhal son vermesi gerektiğini söyledi.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Ahmet Yıldırım'ın açtığı davaya ilişkin 18 Aralık'ta aldığı kararda, Türkiye'de Google sitelerinin bloke edilmesinin ifade özgürlüğünün ihlali anlamına geldiğini bildirdi.

Türkiye'de bir mahkeme bir kişinin paylaşımı yüzünden Google sitelerinin tümüyle bloke edilmesi kararı almıştı.

HRW'de internet ve insan hakları uzmanı Cynthia Wong, "Mahkeme, internet servisinin toptan bloke edilmesinin keyfi, fazlasıyla geniş kapsamlı ve ifade özgürlüğünü ihlal eden bir uygulama olduğu konusunda sert bir mesaj göndermiştir. Bugün 40'tan fazla ülke farklı derecelerde internet filtresi kullanırken bu karar, çoktandır gereken bir örnek karar olacak." dedi.



İnternete sansür artıyor



AİHM'de Türkiye'ye karşı dava açan Ahmet Yıldırım'ın kişisel sayfası Google'da yayınlanıyordu.

Denizli 2. Sulh Ceza Mahkemesi, Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret edildiği gerekçesiyle 23 Haziran 2009'da başka bir kullanıcıya karşı yasaklama kararı alınca, Google Sitesi hizmeti alınarak hazırlanmış tüm web siteleri de olayla hiçbir bağlantıları olmadığı halde erişilmez kılınmıştı.

AİHM 18 Aralık'ta aldığı kararda Türkiye'yi 8 bin 500 euro tazminat ödemeye mahkum etti.

Türkiye, internet erişim yasağı yasasını 2007'de onayladı. OpenNet İnisiyatifi adlı araştırma grubu, Türkiye'nin bloke ettiği web sayfası sayısının büyük artış gösterdiğini bildirdi.

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı tarafından yayınlanan bir rapor da bu gelişmeyi doğruluyor.

Fakat Türkiye'deki telekom idaresi Mayıs 2009'da istatistik yayınına son verdiği için erişimi engellenen web sayfası sayısı konusunda kesin bilgi bulunmuyor.

HRW, erişim engelleme kararlarının yüzde 80'inin yargı yoluna başvurulmaksızın, idari kararla alındığını tahmin ediyor.

BBCTürkçe