Türkiye’nin insan hakları karnesi kötü

İnsan hakları kuruluşu Human Rights Watch, Türkiye’de 2008 yılında hak ve özgürlükler alanında önemli gerilemeler olduğuna dikkat çekerek, polisin sert uygulamalarının ve yargısız infazların sürdüğünü belirtti



Milliyet gazetesinde yayımlanan habere göre insan hakları kuruluşu Human Rights Watch (İnsan Hakları İzleme-HRW) tarafından yayımlanan 2008 raporuna göre, Türkiye AKP’nin kapatılma davasının gölgesinde, hak ve özgürlüklerin kısıtlandığı bir yıl geçirdi. Raporda, polisin sert uygulamalarını sürdürdüğüne ve yargısız infazların devam ettiğine vurgu yapıldı.



Raporda, gerek Şemdinli davasının gerek Ergenekon soruşturmasının, hukuki sıkıntılarına rağmen, devletin güvenlik aygıtlarının ve ordunun sistem içindeki negatif rolü açısından önemli davalar olduğu belirtildi.



Kapatma davası



Raporda, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı’nın AKP hakkında açtığı kapatma davasının Avrupa Parlamentosu ve Konseyi tarafından “ifade ve örgütlenme özgürlüğüne vurulmuş bir darbe” olarak nitelendirildiği hatırlatılarak, “Sonuçta mahkeme partiyi laiklik karşıtı eylemlerin odağı olarak belirledi, ancak kapatmaya yetecek oylar bir eksik kaldı” dedi.



DTP’nin de kapatılma tehdidi ile karşı karşıya olduğu belirtilen raporda, 301. maddede hiçbir değişiklik yapılmaması ve ifade özgürlüğünün hâlâ baskı altında olmasına rağmen tartışma ortamının genişlediği ifade edildi. Raporda, Youtube gibi pekçok internet sitesinin hâlâ Türkiye’de yasak olduğu da kaydedildi.



‘Polis işkencesi arttı’



Human Rights Watch’ın raporuna göre, Türkiye’de polisin işkence, gözaltında kötü muamele ve yargısız infaz vakalarında 2007’den bu yana artış gözlendi. Raporda, gözaltında öldürülen Engin Çeber’e, Nevruz gösterileri ve 1 Mayıs’ta DİSK binası çevresinde polisin orantısız güç kullanmasına da dikkat çekildi ve Türkiye’de mahkemelerin polisi yargılamak konusunda ürkek davrandığı kaydedildi.



Raporda Hrant Dink davasında halihazırda 19 kişinin yargılandığı, ancak Dink’in ailesinin Trabzon ve İstanbul polis teşkilatı içinde de soruşturma açılmasını istediği kaydedildi.

İnsan Hakları Derneği’nin Adana ve Bingöl’deki iki başkanı hakkında dava açıldığını, birinin de hapiste bulunduğunu kaydeden Human Rights Watch, eşcinsel grubu Lambda’nın 2008 Mayıs ayında mahkeme kararı ile “Ahlaki değerlere aykırı olduğu” gerekçesiyle kapatıldığını hatırlattı.



‘AB’nin gücü azaldı’



Avrupa Birliği’nin hâlâ Türkiye üzerindeki en önemli güç olduğuna dikkat çeken raporda, “ Ancak Almanya ve Fransa’nın Türkiye karşıtlığı, AB’nin Türkiye üzerindeki gücünü azalttı” denildi. AİHM’in sadece geçen sene, Türkiye hakkında işkenceden kaynaklı 210 mahkûmiyet açıkladığı belirtilen raporda, kamu işçilerinin sendikalaşmasını engellediği için Türkiye’nin kasım ayında mahkûm edildiğini de kaydetti.



