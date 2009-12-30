Türkiye'nin IMF'ye borcu 2013'te bitiyor

T24- IMF'den 47 yılda 50 milyar dolarlık kaynak sağlayan Türkiye'nin Fon'a borcu 2013 yılında tamamıyla bitiyor.

Türkiye'nin Uluslararası Para Fonu'na (IMF) olan yaklaşık 8 milyar dolarlık borcu, geri ödeme planı içinde 2013 yılında sona eriyor.

Türkiye, daha önce IMF ile yapılan geri ödeme anlaşması çerçevesinde, bu yıl herhangi bir borç geri ödemesi yapmadı.

Uluslararası Para Fonu (IMF) ile şimdiye kadar 19 defa stand-by anlaşması yapan Türkiye, bunlardan sadece son iki stand-by'ı başarıyla tamamlayabildi.