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Ekonomi

Türkiye'nin IMF'ye borcu 2013'te bitiyor

Türkiye IMF ile yapılan ger ödeme anlaşması çerçevesinde bu yıl bir borç ödemesi yapmadı

30 Aralık 2009 02:00

 T24- IMF'den 47 yılda 50 milyar dolarlık kaynak sağlayan Türkiye'nin Fon'a borcu 2013 yılında tamamıyla bitiyor.

Türkiye'nin Uluslararası Para Fonu'na (IMF) olan yaklaşık 8 milyar dolarlık borcu, geri ödeme planı içinde 2013 yılında sona eriyor.

Türkiye, daha önce IMF ile yapılan geri ödeme anlaşması çerçevesinde, bu yıl herhangi bir borç geri ödemesi yapmadı.

Uluslararası Para Fonu (IMF) ile şimdiye kadar 19 defa stand-by anlaşması yapan Türkiye, bunlardan sadece son iki stand-by'ı başarıyla tamamlayabildi.

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