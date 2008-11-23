Türkiye'nin IMF'den çekeceği kredi limiti arttı

Türkiye'nin, IMF'deki reform sürecinde, 2006 yılı ve sonrasında artırılan kotası, borç alabilme imkanlarını da genişletti.



IMF'deki son reformla, Türkiye'nin 964 milyon SDR (Özel Çekme Hakkı) olan kotasının, 1,2 milyar SDR'ye çıkarıldığını belirten yetkililer, bu artışın, kredi imkanlarının artması anlamına da geldiğini vurguluyorlar.



Türkiye'nin, 1,2 milyar SDR'lik kotasının, yaklaşık 2 milyar dolarlık bir karşılığa denk geldiğini vurgulayan yetkililere göre, halen IMF'de 2 milyar dolara karşılık gelen 1,2 milyar SDR'lik kotası bulunan Türkiye'nin, kotasının yüzde 1000'i oranındaki kredi talebi durumunda 20 milyar dolar, 2001 krizindeki gibi yüzde 1600 oranındaki kredi talebinin kabul edilmesi halinde ise 32 milyar dolar kredi kullanabilecek.



Macaristan'ın kullandığı gibi yüzde 2000 oranında kredi talebinin kabulü halinde Türkiye'nin kullanacağı kredi miktarı 40 milyar dolara çıkabilecek.



Yetkililer, ülke kotasının çok üstünde çekilen kredilerin ise ancak özel anlaşmalar çerçevesinde gerçekleştirilebildiğine de dikkat çekiyorlar.



Türkiye’nin kota artışı



Türkiye, iki yıl önce IMF'de alınan reform kararı çerçevesinde, Fon'a üye 184 ülke arasında öne çıkarak, son derece kısıtlı kota artışından faydalanan 4 ülke arasında yer almıştı.



IMF ve Dünya Bankası İcra Direktörleri Kurulunun 31 Ağustos 2006 tarihli toplantısında bu reform paketi ele alınmış, IMF İcra Direktörleri Kurulunun aldığı tavsiye kararı ve Guvernörler Kurulunca Eylül 2006'da kabul edilen karar ile Fon'un, daha önce 213 milyar 478,4 milyon SDR olan toplam kotası, 3 milyar 808,9 milyon SDR (var olan kotanın yüzde 1,8'i kadar) daha artırılmış ve bu artıştan Türkiye de faydalandırılmıştı.



Fon'un kabul ettiği bu artış imkanından, Türkiye ile birlikte Çin, Meksika ve Güney Kore yararlanmışlardı.



Türkiye'nin gerçek anlamda dış finansman ihtiyacına bakıldığında 20 milyar dolarlık IMF kaynağının yeterli olabileceğine dikkat çeken yetkililer, Türkiye'nin, aynen Brezilya'nın da 2001 yılında yaptığı gibi, kotasının üstünde bir İhtiyati Stand-by gerçekleştirebileceğine dikkat çekiyorlar.



IMF, İzlanda ve Macaristan gibi ülkelere, kotalarının yüzde 1000'i aşmasına imkan vermiş ve Macaristan'ın da daha sonra sağladığı kaynak, yüzde 2000 düzeyine çıkmıştı.

Yetkililer, Türkiye'nin, Fon'daki son reformun ardından artan kotası itibarıyla, kotasının üstünde bir mali kaynak sağlayabileceğini vurguluyor.



Yeni hesaplama sistemi ve kota artışı



Bu arada, Fon'daki kota artışına dayalı yeni hesaplama sistemiyle Türkiye'nin IMF'deki kotası, dolayısıyla alabileceği kredi miktarı daha da artacak.



Türkiye'nin kotasının arttırıldığını, ancak yeni hesaplama yöntemiyle kotasının daha da fazla artırılacağını belirten yetkililer, eski formülle bile Türkiye'nin kotasında artış olurken, IMF'nin yeni hesaplama sistemiyle Türkiye'nin kotasının daha da artacağını vurguluyorlar.



Fon'un halen devam eden yeniden yapılanma sürecinde, IMF İcra Direktörleri Kurulunun aldığı ve Guvernörler Kurulunca onaylanan karar çerçevesinde, daha önce 213 milyar 478,4 milyon SDR olan IMF'nin toplam kotası, 3 milyar 808,9 milyon SDR (var olan kotanın yüzde 1,8'i kadar) daha artırılmıştı.



