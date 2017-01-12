Türkiye'nin ilk yüz nakillisi Uğur Acar cinayetten hâkim karşısında

Türkiye’nin ilk yüz nakillisi Uğur Acar ve 2 arkadaşı hakkında, 2 yıl önce iddiaya göre bozulan otomobilini yakmak isterken kendini yakan Ramazan Kaya’nın ölümüyle ilgili ömürboyu hapis istemiyle açılan davaya devam edildi. Manavgat 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davaya tutuksuz sanık Uğur Acar katılırken diğer sanıklar katılmadı. Ramazan Kaya’nın eşi Hatice Kaya da duruşmada hazır bulundu.

Hürriyet’te yer alan habere göre, duruşmada dinlenen tanık polis memuru E.Ş., olay günü grup amirliğinde görevli olduğunu ve 112’den gelen ihbar üzerine polis ekiplerini olay yerine yönlendirdiğini anlattı. Ekiplerin olay yerinde yanmış vaziyette bir şahıs gördüklerini ve bu şahsın gelen ambulansa binmek istemediğini söylediklerini aktaran E.Ş., "Görevli arkadaşlarımızın ısrarıyla yanmış olan şahıs ambulansa binmiş. Alkollüymüş. Arkadaşlarımız olay yerinde bulunanları cumhuriyet savcısının talimatıyla bilgi almak amacıyla karakola getirdi. İfadeleri önce bilgi almak amacıyla alındı, ardından şüpheli sıfatıyla alındı" dedi.

Tanık polis memuru, sanık avukatının sorusu üzerine Uğur Acar’ın karakola geldiğinde üzerinde çamur olmadığını ancak ıslak olup olmadığını hatırlamadığını söyledi. Hatice Kaya’nın olay yerinde neden sağlıklı inceleme yapılmadığı sorusu üzerine E.Ş., olay yeri ekiplerinin çalışma sisteminin farklı olduğunu, görevli ekiplerin sadece olay yeri ekiplerine bilgi verdiğini, o ekiplerin de tarafsız şekilde detaylı inceleme yaptıktan sonra rapor tuttuğunu kaydetti.

Duruşmada söz alan tanık ve sanık avukatları, davayla ilgili diğer tanığın dinlenmesine gerek olmadığını, mevcut delillerle hüküm kurulabileceğini belirtti. Görüşü sorulan savcı, esas hakkında mütalaasını vermek üzere süre istedi. Mahkeme başkanı sanıkların tutuksuz yargılanmalarının devamına karar vererek duruşmayı erteledi.