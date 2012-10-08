Türk mühendislerce geliştirilen Türkiye'nin ilk yerli zırhı 'T-Zırh' (Türk Zırh), ihraç edilmeye başlandı. Türkiye böylece bor karbürden ileri teknoloji zırh üretebilen 3 ülkeden biri haline geldi.

Nurol Teknoloji AŞ Genel Müdürü Tunç Batum, 2 yıl önce geliştirdikleri T-Zırhı, bor karbür, seramik ve kompozit malzeme kullanarak tasarladıklarını ve bu alanda Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdiklerini anlattı.

Batum, ileri balistik zırh çözümü olan T-Zırh'ın kara, hava ve deniz araçlarına, yapısal binalara ve çelik yelek olarak personel üzerine uygulanabildiğini ifade ederek, bunların araçla ilgili olanlarının ihracatına başladıklarını, şu anda 45 milyon dolarlık ihracat bağlantısı yaptıklarını söyledi.

Klasik çelik zırh yerine seramik-kompozit bileşimi zırh kullandıkları için özellikle Ortadoğu ülkelerinden araç zırhlama konusunda çok talep aldıklarını belirten Batum, ''Çelik, araçlara çok ciddi yük getiriyor ve aracın birçok özelliği bozuluyor. Ayrıca bizim geliştirdiğimiz zırhlar, çelikten çok daha dayanıklı. O anlamda biz ürünümüzle gurur duyuyoruz ve ihracata da başladık. Sivil araçlarda yüzde 100 koruma sağlayan zırhlarımız bugün Ortadoğu ülkelerine ihraç ediliyor'' dedi.

Batum, çelik yelek olarak tabir edilen personel koruyucu zırhlarda en iyi malzemenin bor karbür olduğuna dikkati çekerek, mukavemeti yüksek, en hafif malzeme olan bor karbürün işlemesinin ise çok zor olduğunu söyledi. Bor karbürden ileri teknoloji zırh üretebilen dünyada sadece 3 ülke bulunduğunu vurgulayan Batum, ''ABD ve Almanya'nın ardından biz, üçüncü ülke olduk'' dedi.

TSK için özel amaçlı yelek

Şu anda TSK için özel amaçlı balistik koruyucu yelek ürettiklerini anlatan Batum, şöyle devam etti:

''İlk bin adetlik parti teslim edildi. Bunlar çok özel yelekler. Klasik çelik yeleklerden çok daha hafif. Klasik yelek ön ve arka plakadan oluşuyor. Bizim T-Zırh yaşamsal uzuvların hepsini içine alacak şekilde tasarlandı. 2'den çok daha fazla plakası olan ve en üst tehdit seviyesine karşı dayanıklı olan bir ürün. Bugün için uzun namlulu zırh delici mermiye bile dayanıklı. Bu seviyede bir yelek sadece ABD ordusunda var, hem koruma alanı hem de koruma gücü olarak. Biz bütün ürünlerimizi dünya standartlarına göre yapıyoruz.''

Milgem ve Altay'da da yerli zırhlar kullanılacak

Batum, milli gemi MİLGEM ve milli tank Altay'da da Türk yapımı zırhların kullanılacağını kaydetti.

Türk zırhı üretilmesi için bugüne kadar yaptıkları toplam yatırımın 60 milyon doları bulduğunu söyledi.

Batum, doğu ve güneydoğuda sınır karakollarındaki binaların zırhlandırılması işine de talip olduklarını ifade ederek, ''Bu milli bir meseledir, elimizden geleni yaparız. Görev bekliyoruz'' diye konuştu.