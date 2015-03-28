Türkiye’nin ilk yerli sismik araştırma gemisi denize indirildi

Savunma Sanayi Müsteşarlığı ve Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü işbirliğiyle İstanbul Tersanesi tarafından inşa edilen Türkiye’nin yerli ilk sismik araştırma gemisi “MTA Turkuaz” törenle denize indirildi.

Tuzla’daki İstanbul Tersanesi’nde düzenlenen törene Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, İstanbul Valisi Vasip Şahin de katıldı.

Törende konuşan Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, tersaneler bölgesine ilk defa geldiğini dile getirerek, Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun Ankara’daki yoğun çalışma trafiği nedeniyle açılışa gelemediğini ancak kendilerine selam ve başarı dileklerini sunduğunu belirtti.

DHA'da yer alan habere göre, yurtdışından satın alınan Barbaros Hayrettin gemisinin Kıbrıs ve Doğu Akdeniz’de faaliyet gösterdiğini hatırlatan Arınç, bugün yapılan işin, farklı olduğunu söyledi. Arınç, “Bugün ki iş, özel girişimciliğimizin Savunma Sanayii Müsteşarlığı’yla, MTA’yla elele vermek suretiyle başardığı bir destandır. Bugün dünyadaki bu tür araştırma gemilerinde bulunması gereken bütün teknolojik donanım, çağdaş tüm aygıtlar bu gemimizde bulunuyor. Eser, Türk mühendislerinin, Türk işçi ve ustalarının önemli bir projeyi başarma konusundaki iddialarını da ortaya koyuyor” dedi.

‘Cari açığın giderilmesine yönelik bir çaba olarak da görülebilir’

Geminin 300 milyona yakın masrafı bulunduğunu belirten Arınç, artık Türkiye’de bu ve benzeri gemilerin rahatlıkla üretilebileceğini dile getirdi. Yerli helikopter ve gemi üretimlerine de dikkat çeken Bülent Arınç, “Şüphesiz cari açığın giderilmesine yönelik bir çaba olarak da görülebilir. Çünkü bütün malzemeleriyle, işçiliğiyle, emeğiyle Türkiye’de yapılmamış olsaydı, biz bunun çok daha fazlasını yurtdışından almak suretiyle bütçemizden karşılamış olacaktık” diye konuştu.

Türkiye’de üretilmesiyle hayırlı bir iş yaptıklarını ve bunun da bilinmesini istediklerini dile getiren Arınç, “Denizciliğimize önem vermeliyiz. Üç tarafı denizlerle çevrili bir ülkenin jeopolitik bakımından da, siyasi güç bakımından da, denizlere hakim olması bakımından da gemilerimizin güçlü olması gerekiyor. Bütün bunları dikkate aldığımızda da denizin sahip olduğu, madenler, minareller, petrol ve diğer imkanların da süratle araştırılmasına ihtiyacımızın olduğunu tespit ve takdir etmeliyiz” ifadesinde bulundu.

Geminin üretiminde katkısı bulunan işçiler ve mühendisler başta olmak üzere herkese teşekkürlerini sunan Arınç, “Bu güzel gemimizin tabii ve semavi musibetlerden Allahımız tarafından korunmasını diliyorum. Kahraman silahlı kuvvetlerimizin değerli komutanlarının da bu güzel faaliyetlerde çok faydalı, başarılı hizmetler yaptığını düşünüyorum” diyerek sözlerine son verdi.

‘Türkiye’nin gelişmişliğinin denizlerde de sürdüğünün göstergesi’

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız ise bu açılışın Türkiye’nin gelişmişliğinin ve büyümesinin, maden tetkik aramada da, denizlerde de sürebileceğinin bir göstergesi olduğunu belirtti. Türkiye’de ve derin denizlerde maden aramacılığıyla ilgili bütün çalışmaları dünyada yaklaşık 20 ülkenin sürdürdüğüne dikkat çeken Bakan Yıldız, “Böyle bir dönemde söz sahibi olabilmek için bu gemi, Savunma Sanayii Müsteşarlığıyla beraber MTA’nın dizaynıyla bu tersanede üretilerek bu günlere getirilmiş oldu” dedi.

‘Petrole rastlanırsa sonda platformu da burada yapılacak’

“MTA Turkuaz” gemisinin, sadece kendi denizlerimizde değil, aynı zamanda ilişkilerimizi geliştirdiğimiz bütün ülkelerle beraber bu çalışmaları yürüteceğini ifade eden Yıldız, “Gemi, kutuplardan okyanuslara kadar dünyanın bütün denizlerinde yeni ortaklarla beraber arama faaliyetlerinde bulunacak” dedi. Yıldız, geminin maden aramanın yanı sıra, depreme neden olay fayların belirlenmesine, derin denizlerdeki su akıntılarının tespitine, deniz altındaki yaşam ve denizlerdeki temizlik ve kirlilik oranlarının bilimsel çalışmalarına da katkı sağlayacağını ifade etti. Bakan Taner Yıldız, arama çalışmaları sonucunda, petrol ve doğalgaza rastlamaları durumunda, sondaj platformunda bu tür tersanelerde yapılacağını sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından ‘MTA Turkuaz’ sismik araştırma gemisi, İstanbul Müftüsü’nün okuduğu duanın ardından kırmızı kurdelenin kesilmesiyle denize indirildi.