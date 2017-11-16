Türkiye'nin ilk ve tek engelli sporları dergisi Limitsiz Spor artık internette!

Türkiye'nin ilk ve tek engelli sporları dergisi Limitsiz Spor’a artık internet üzerinden de erişilebilecek. Ocak 2017’de yayın hayatına başlayan Limitsiz Spor dergisinin Genel Yayın Yönetmenliği’ni Salih Cem üstleniyor. Kasım 2017’de 6. Sayısını okuyucu ile buluşturacak olan dergi daha çok sayıda engelli sporcuya ulaşarak süreç içerisinde onların da yazıp çizdiği, sesini duyurduğu nitelikli bir platform olmayı ve daha çok sayıda engelliyi sporla buluşturup hayatlarına yeni bir pencere açabilmekyi hedefliyor.

Derginin Danışma Kurulu’nda ise Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Arif Ümit Uztürk, Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Hasan Sayyıdan, İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Ümit Kihtir, Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın’ın yanı sıra TFF Engelliler Koordinasyon Kurulu Başkanı Ömer Gürsoy; 2008 Paralimpik Şampiyonu Gizem Girişmen gibi isimler de yer alıyor.

Salih Cem tarafından kaleme alınan derginin tanıtım yazısı şöyle:

Bizim için her şey 2015’in Ekim ayında TBESF yönetiminin ajansımızı bir “kamu spotu” hazırlanması için sunuş daveti ile başladı. O sıralar bütün bir camia Rio 2016 Paralimpik Oyunları’na hazırlanma telaşındaydı.

Film hazırlıkları sırasında tüm dünyada o güne kadar yapılmış işleri taradıkça, ülkemizde bu alanda ne kadar az sayıda profesyonel çalışma olduğunu, şaşkınla fark ettik.

Oysa bakanlık, spor müdürlükleri, federasyonlar, antrenörler, perde arkasında onlarca insan ve en önemlisi sporcularımız canla başla çalışıyordu. Ulusal ve uluslararası başarılar da ardı ardına geliyordu. Buna rağmen engelli sporcularımız hak ettiği ilgiyi görmüyordu.

İşte böyle bir dergiyi hayata geçirme fikri ilk olarak o zamanlar filizlendi. Fikrimizi kime anlatsak, nereye sunsak o kadar büyük bir ilgi ve destekle karşılaştı. Yola çıkmak için ihtiyacımız olan tek şeyse cesaretti. Çünkü elinden gelenin en iyisini yapmak için bunca çalışan bu muhteşem camiaya, her alanda “en iyisini” sunmak gerekiyordu.

En iyisini başarmak için yola çıkmış bir spor dergisi olarak, 2017 Yılı başında ilk yola çıktık.

İlk sayımızın ardından bizleri övgü dolu sözlerle cesaretlendiren ve içten paylaşımlarıyla ödüllendiren engelli camiasının gösterdiği ilgi düşündüğümüzden de büyük oldu. Türkiye’nin hemen her yerinden çok sayıda kutlama ve destek mesajları aldık.

Gerçekten de, hem gündelik hayatta hem profesyonel alanda boğuştukları sıkıntılara rağmen çok büyük başarılara imza atan bu camianın, her bakımdan “en iyiyi” hak ettiğine yürekten inanıyoruz. Limitsiz Spor'u inançla hazırlıyoruz.

İki temel hedefimiz var: Birincisi, daha çok sayıda engelli sporcuya ulaşarak süreç içerisinde onların da yazıp çizdiği, sesini duyurduğu nitelikli bir platform olmak. İkincisi, daha çok sayıda engelliyi sporla buluşturup hayatlarına yeni bir pencere açabilmek…

Dergimizin yanı sıra, Web portalı (www.limitsizspor.com), TV ve Radyo programları, Özel Gazete/Yayın Projeleri ve engelli sporlarına ilişkin sempozyum, forum vb. organizasyonlarla “Engel Tanımayan Spor Platformu” olma yönünde çalışmalarımız devam ediyor.

Dergimizin yayın danışma kurulunda bulunan dört engelli spor federasyonu başkanları; Arif Ümit Uztürk (Bedensel Engelliler Spor Federasyonu), Hasan Sayyıdan (Görme Engelliler Spor Federasyonu), Yakup Ümit Kihtir (İşitme Engelliler Spor Federasyonu) ve Birol Aydın (Özel Sporcular Spor Federasyonu); TFF Engelliler Koordinasyon Kurulu Başkanı Ömer Gürsoy; 2008 Paralimpik Şampiyonu Gizem Girişmen; TBESF Sağlık Kurulu Başkanı Prof. Dr. Nevin Ergun; Spor Psikoloğu, Doç. Dr. Hakan Kolayiş, ve daha pek çok önemli isim Limitsiz Spor’un nitelikli bir spor dergisi olarak ortaya çıkmasına katkı sundular, bizimle birlikte oldular.

Adımızı engel tanımayan insanların müthiş mücadelesinden ilham alarak Limitsiz Spor koyduk. Sloganımızı da onların serüvenlerine ithaf ediyoruz: Engel Tanımayan Spor Platformu!

Yazımızın başında söz ettiğimiz TBESF için hazırladığımız filmin son sözüyle bitirelim: Desteğinizle, hep birlikte!

Limitsiz Spor web sitesine ulaşmak için tıklayınız…