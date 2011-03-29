-TÜRKİYE'NİN İLK TOHUM BANKASI AÇILDI DENİZLİ (A.A) - 28.03.2011 - Türkiye'nin ilk tohum bankası olarak bilinen Pamukkale Üniversitesi Bitki Genetiği ve Tarımsal Biyoteknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (PAÜ BİYOM) açıldı. Devlet Bakanı Selma Aliye Kavaf, açılışta yaptığı konuşmada, siyasi irade olarak bugüne kadar üzerlerine düşenleri kesintisiz bir şekilde yerine getirdiklerini söyledi. Şehirleri marka yapan iki unsurun üniversiteleri ve futbol takımları olduğunu ifade eden Kavaf, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Biz üniversitemizle gurur duyuyoruz ve Denizli'yi marka yapan önemli bir birim olduğuna inanıyoruz. Türkiye'nin sayılı üniversiteleri içerisinde yer aldığına inanıyoruz ve bu sıralamada daha üst sıralarda yer alma gayreti içerisinde olduğunu da biliyoruz. Bizim desteğimiz bu çabaları siyasi irade olarak desteklemek. Hem finansal hem de siyasi destek noktasında desteğimiz bundan sonra da her zaman olduğu gibi sonuna kadar devam edecektir.'' Kavaf, Pamukkale Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nin bir yıl gibi kısa bir süre içerisinde açılacak hale geldiğini belirterek, ''Türkiye'de aynı şartlarda teknokent kurmak ve hayata geçirmek isteyen birçok üniversite bunu başaramadı. Onlar için ayrılan kaynakları da üniversitemize aktararak Teknokent'i faaliyete geçirdik'' diye konuştu. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu ise Konya büyüklüğündeki bir Hollanda'nın tarım ürünü ihracatının 52 milyar dolar olduğunu, ekilebilir arazi büyüklüğü açısından dünya dokuzuncusu olan Türkiye'nin tarım ürünü ihracatının 11 milyar dolar olduğunu söyledi. Kat edilmesi gereken çok büyük mesafe olduğunu kaydeden Hisarcıklıoğlu, ''Biz servetin üzerinde oturuyoruz, bu servetin değerini bilmemiz lazım. Ama bunu teknolojiyle, bilimle birleştiremezsek buralarda kalırız'' dedi. Hisarcıklıoğlu, Türkiye topraklarının verimli olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Türkiye'nin hektar başına verimliği 2 bin 300 dolar seviyesindeyken Hollanda'da 12 bin dolar, çöl ortasındaki İsrail'de 13 bin dolar. Japonya'ya baktığımız zaman arazi kıtlığı çeken ülkede 18 bin dolar. Demek ki iki türlü de kat edeceğimiz çok mesafe var. Bugün dünyanın karşı karşıya kaldığı en büyük tehlikelerden bir tanesi küresel ısınma ise ikincisi de açlık. Allah'ın vermiş olduğu bu nimetleri özel sektör, kamu, üniversite işbirliğiyle inşallah önümüzdeki dönemlerde daha zengin, daha büyük bir Türkiye'yi hep beraber kucaklayacağız.'' Konuşmaların ardından merkezin açılışı gerçekleştirildi.