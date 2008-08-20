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Spor

Türkiye'nin ilk tesellisi

Olimpiyat şampiyonu Ramazan Şahin, seçmelerde takım arkadaşları tarafından dışlandı ama O yılmadı, çalıştı ve altın madalyayı kazandı

20 Ağustos 2008 03:00

Asıl adı 'Ramazan İrbayhanov' olan Ramazan Şahin, 8 Haziran 1983 yılında Dağıstan’da doğdu. Ramazan, 2006 yılında, o zaman Güreş Milli Takımı'nın antrenörlüğünü yapan amcası İshak İrbayhanov'un çabalarıyla Türk vatandaşlığına geçirildi. 

>Artık bizim de altınımız var

Dönemin Spordan Sorumlu Devlet Bakanı Mehmet Ali Şahin'in soyadını aldı ve milli takıma seçildi; ancak Şahin’in milli takıma seçilmesine yerli sporcular karşı çıktı. Güreşçiler, Dağıstanlı sporcunun milli takıma alınması halinde Çin'deki şampiyonaya gitmeyeceklerini açıkladılar. Bu kriz nedeniyle Çin'de düzenlenecek olan Dünya Şampiyonası öncesi, kampta seçme müsabakası yapılmasına karar verildi. Yerli güreşçilerin 'vatandaş'larına yoğun tezahüratlarla destek verdiği seçme maçlarında Ramazan Şahin elendi. Çin'in Guangzhou kentindeki şampiyonada Türk serbest güreş takımı yenilerek hüsrana uğradı.

Öte yandan çalışmalarına ara vermeden sürdüren Ramazan Şahin, 2007 Şubat ayında Türkiye şampiyonu oldu. Ankara'daki Uluslararası Yaşar Doğu Şampiyonası'nda 66 kiloda birinci olarak milli mayoyu giymeye hak kazandı ve 2007 Eylül ayında Azerbaycan'da dünya, geçen nisan ayında Finlandiya'da Avrupa şampiyonluğunu kazandı.

2008 Pekin Olimpiyatları'nda Türkiye'ye ilk kez serbest güreşte altın madalya kazandıran Şahin, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün araması karşısında çok heyecanlandı ve ''Sağolun Cumhurbaşkanım. Madalya Türk milletine armağan olsun'' dedi .

Müsabakanın ardından duygularını dile getiren Şahin, ''Çok mutluyum Türkiye'ye altın madalya kazandırdığım için. İlk altın madalya… Bundan sonra inşallah diğer spor dalarında da altın madalya gelecek'' diye konuştu. Madalyayı amcası ve hocası olan İshak hocasına armağan ettiğini belirten Şahin, karşılaşmadaki duygularını da şöyle özetledi: "Maçı vermemek için elimden gelen her şeyi yapardım. Yaptım ve altın madalyayı aldım" .

Pekin'de Olimpiyat Şampiyonluğu başarısını elde eden Ramazan Şahin'in babası hayatını kaybettiği için milli güreşciye takımda  'öksüz' lakabı takılmış.

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