T24 LogoT24 Logo
Gündem

Türkiye'nin ilk taarruz helikoperi hazır

Montaj ve sistem entegrasyonları tamamlanan Atak, nam-ı diğer T-129, dün Akıncı üssünden havalanarak Türk semalarına 'merhaba' dedi.

18 Ağustos 2011 03:00

T24 - Montaj ve sistem entegrasyonları tamamlanan Atak, nam-ı diğer T-129, dün Akıncı üssünden havalanarak Türk semalarına 'merhaba' dedi.


Zaman gazetesi muhabirini Emre Soncan'ın haberine göre; "Atak" havada 90 dakika kaldı ve tüm testlerini başarıyla tamamladı.Türkiye'de üretilen ilk taarruz helikopteri Atak, ilk uçuşunda bütün testlerden tam not aldı. Montaj ve sistem entegrasyonları tamamlanan Atak, nam-ı diğer T-129, dün Akıncı üssünden havalanarak Türk semalarına 'merhaba' dedi. Sabah saat 05.30'da havalanarak 90 dakika havada kalan ve gerekli tüm testlerini başarıyla tamamlayan Atak, göreve artık hazır.

Türk-İtalyan ortak yapımı taarruz tipi Atak helikopteri projesinin bütçesi toplamda 3 milyar doları buluyor. Dev projede AgustaWestland'ın yanı sıra TUSAŞ, Aselsan ve Roketsan gibi milli savunma sanayii şirketleri de kilit rol üstleniyor. T-129, İtalyan Agusta'nın daha önce ürettiği A-129'un geliştirilmiş versiyonu. İlk yerli üretim helikopter, Aselsan'ın geliştirdiği görev bilgisayarını kullanıyor. Yine gövdesindeki binin üzerindeki parçada Türk imzası yer alıyor. Savunma kaynaklarının verdiği bilgilere göre, projenin bir sonraki ayağında gövde ve transmisyon gibi kritik parçalar da Türkiye'de üretilecek. Helikopterin silah sisteminde Türk şirketleri etkin olarak yer alacak. Atak'ın Roketsan'ın seri üretim için geri sayıma başladığı havadan karaya fırlatılan Cirit füzelerini de taşıması bekleniyor. Yine Roketsan tarafından üretilen Hydra da Atak'ta kullanılması muhtemel silah tipleri arasında yer alıyor. T-129 ayrıca, havadan karaya anti-tank füzesi (hellfire) taşıyıp uçaksavar füzesi Stinger atabilecek özelliklere sahip. Türk Kara Kuvvetleri'nin ihtiyacı olan 50 kesin ve 41 opsiyonel taarruz ve taktik keşif helikopterinin, milli imkanlarla geliştirilecek yazılım ve donanım ürünlerinin bir araya getirilmesiyle Türkiye'de üretilmesi hedefleniyor. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nden (TUSAŞ) edinilen bilgiye göre, P-6 ismiyle uçacak olan prototipin son eksiklerinin giderilmesi için geceli gündüzlü bir çalışma yürütüldü. Test uçuşları Türkiye'de gerçekleştirilecek olan P-6 isimli prototipin gövde, motor ve pervanesi İtalya'dan geldi. Görev bilgisayarı ve seyrüsefer sistemleri ise milli imkânlarla üretildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24