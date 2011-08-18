Türkiye'nin ilk taarruz helikoperi hazır

T24 - Montaj ve sistem entegrasyonları tamamlanan Atak, nam-ı diğer T-129, dün Akıncı üssünden havalanarak Türk semalarına 'merhaba' dedi.





Zaman gazetesi muhabirini Emre Soncan'ın haberine göre; "Atak" havada 90 dakika kaldı ve tüm testlerini başarıyla tamamladı.Türkiye'de üretilen ilk taarruz helikopteri Atak, ilk uçuşunda bütün testlerden tam not aldı. Montaj ve sistem entegrasyonları tamamlanan Atak, nam-ı diğer T-129, dün Akıncı üssünden havalanarak Türk semalarına 'merhaba' dedi. Sabah saat 05.30'da havalanarak 90 dakika havada kalan ve gerekli tüm testlerini başarıyla tamamlayan Atak, göreve artık hazır.

Türk-İtalyan ortak yapımı taarruz tipi Atak helikopteri projesinin bütçesi toplamda 3 milyar doları buluyor. Dev projede AgustaWestland'ın yanı sıra TUSAŞ, Aselsan ve Roketsan gibi milli savunma sanayii şirketleri de kilit rol üstleniyor. T-129, İtalyan Agusta'nın daha önce ürettiği A-129'un geliştirilmiş versiyonu. İlk yerli üretim helikopter, Aselsan'ın geliştirdiği görev bilgisayarını kullanıyor. Yine gövdesindeki binin üzerindeki parçada Türk imzası yer alıyor. Savunma kaynaklarının verdiği bilgilere göre, projenin bir sonraki ayağında gövde ve transmisyon gibi kritik parçalar da Türkiye'de üretilecek. Helikopterin silah sisteminde Türk şirketleri etkin olarak yer alacak. Atak'ın Roketsan'ın seri üretim için geri sayıma başladığı havadan karaya fırlatılan Cirit füzelerini de taşıması bekleniyor. Yine Roketsan tarafından üretilen Hydra da Atak'ta kullanılması muhtemel silah tipleri arasında yer alıyor. T-129 ayrıca, havadan karaya anti-tank füzesi (hellfire) taşıyıp uçaksavar füzesi Stinger atabilecek özelliklere sahip. Türk Kara Kuvvetleri'nin ihtiyacı olan 50 kesin ve 41 opsiyonel taarruz ve taktik keşif helikopterinin, milli imkanlarla geliştirilecek yazılım ve donanım ürünlerinin bir araya getirilmesiyle Türkiye'de üretilmesi hedefleniyor. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nden (TUSAŞ) edinilen bilgiye göre, P-6 ismiyle uçacak olan prototipin son eksiklerinin giderilmesi için geceli gündüzlü bir çalışma yürütüldü. Test uçuşları Türkiye'de gerçekleştirilecek olan P-6 isimli prototipin gövde, motor ve pervanesi İtalya'dan geldi. Görev bilgisayarı ve seyrüsefer sistemleri ise milli imkânlarla üretildi.

