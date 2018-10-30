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Türkiye'nin ilk sondaj gemisi Fatih arama çalışmalarına başlıyor

Gemi, Türk savaş gemilerinin koruması altında faaliyet gösterecek

30 Ekim 2018 23:41

Türkiye'nin petrol ve doğalgaz arayacak ilk sondaj gemisi 'Fatih', bugün Alanya 1 kuyusunda arama çalışmalarına başlıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "İkinci sondaj gemimizi almak üzereyiz. Önümüzdeki ay da Mersin'de bir sığ denizde sonraj çalışması başlatacağız" dedi.

Fatih sondaj gemisi çalışmalarını, Antalya açıklarında Kıbrıs adasının batısında Türkiye'nin Münhasır Ekonomik Bölgesi'nde yapacak.

Gemi, Türk savaş gemilerinin koruması altında faaliyet gösterecek.

Geminin özellikleri:

  • 2011 Güney Kore yapımı
  • 229 metre boyunda
  • 210 personel çalışıyor
  • Yerli-yabancı uzmanlar görev alıyor
  • 12 bin 200 metre derinlikte çok yüksek basınç altında deniz sondajı yapabilme becerisine sahip
  • Aktif konumlanma teknolojisiyle donatıldı

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