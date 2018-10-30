Türkiye'nin ilk sondaj gemisi Fatih arama çalışmalarına başlıyor

Türkiye'nin petrol ve doğalgaz arayacak ilk sondaj gemisi 'Fatih', bugün Alanya 1 kuyusunda arama çalışmalarına başlıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "İkinci sondaj gemimizi almak üzereyiz. Önümüzdeki ay da Mersin'de bir sığ denizde sonraj çalışması başlatacağız" dedi.

Fatih sondaj gemisi çalışmalarını, Antalya açıklarında Kıbrıs adasının batısında Türkiye'nin Münhasır Ekonomik Bölgesi'nde yapacak.

Gemi, Türk savaş gemilerinin koruması altında faaliyet gösterecek.

Geminin özellikleri: