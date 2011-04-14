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Türkiye'nin ilk savaş uçağına 25 sene var

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Aksay, hazırlıklara başlandığını ve 25 sene sonra Türk Hava Kuvvetleri'nin kendi uçağını yapacağını söyledi.

14 Nisan 2011 03:00

T24 - Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Aksay, hazırlıklara başlandığını ve 25 sene sonra Türk Hava Kuvvetleri'nin kendi uçağını yapacağını söyledi.

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Aksay, F-35 uçaklarının uçuş kodları ve komutanlığın uçak yapım çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. 

Milli savaş uçağı konusunda çalışmalara başladıklarını ifade eden Aksay, bunun için özel bir ekip kurduklarını ve ekibin iki aydır çalıştığını söyledi. 

Orgeneral Aksay, ''Şimdiden çalışmaya başladı Türk Hava Kuvvetleri, 25 sene sonra kendi uçağımızı yapmak üzere. Heyecanlıyız, madem bölgesel bir Türkiye. Bölgemizde en iyi hava kuvvetleriyiz, bununla da gurur duyuyoruz'' diye konuştu. 

Ankara'da bir serginin açılışını yapan Orgeneral Aksay, burada gazetecilere açıklamalarda bulundu. 

Aksay, bir gazetecinin, Savunma Sanayi Müsteşarı Murad Bayar'ın F-35 görüşmeleri için ABD'de olduğunu belirterek, bu kapsamda uçuş kodları ile ilgili problemin çözülüp çözülemeyeceğini sorması üzerine, F-35'in ''müthiş bir uçak'' olduğunu söyledi. 

Uçuş kodları ile ilgili görüşmelerin sürdüğünü belirten Orgeneral Aksay, görüşmelerde şu an için sorun bulunmadığını ifade ederek, ''Uçuş kodları ile ilgili konu müzakerelerle çözülür'' dedi.


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