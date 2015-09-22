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'Mevlit şıklığı' haberi yapan muhafazakâr sosyete dergisi tartışma yarattı: Beynimin bir yanı uyuştu!

Cemil Bayraktar: Aklınıza gelebilecek tüm tuhaflıklar burada…

22 Eylül 2015 13:48

Gelir seviyesi yüksek muhafazakârların magazin hayatını haberleştiren "Nun" dergisinin son sayısı tartışma konusu oldu.

Bursa'da yayın yapan ve kendisini "Türkiye'nin tek muhafazakâr sosyete dergisi" olarak tanıtan derginin son sayısında "Bademli'deki La Maison'da Ali Emir Hasçiçek adına verilen mevlit davetine katılan Melike Topuk Ayaz'ın sade ve şıklığı objektifimize böyle yansıdı. Beyaz pantolon ve bluz üzrine siyah kap tercih eden Melike hanım, Prada çantası ve Burberry şalıyla çok klastı" ifadelerinin yer aldığı bir habere yer verildi. Yine başka bir haberde "Daha önce benzerini ünlü şarkıcı Jennifer Lopez'in üstünde gördüğümüz özel dikim elbise görenleri mest etti" ifadeleri kullanıldı. 

Odatv'nin yer verdiği ayrıntılara göre, derginin reklamları da ayrı tartışma konusu. Şarap reklamını andıran sayfaya dikkatli bakıldığında "hafif içimli maden suyu" olduğu görülüyor.

Muhafazakâr camiaya yakın gazetecilerden Cemile Bayraktardergiyi ağır bir dille eleştirdi. Bayraktar "Allah muhafaza, havsalamızın alacağı gibi değil. Beynimin bir yanı uyuştu" dedi. Bayraktar, Aktüel Dergisi'nin sitesinde yer alan köşe yazısında şu eleştirileri yöneltti:

"Reklamları olmasın diye isimlerini vermek istemiyorum. Kendilerini "Türkiye'nin ilk muhafazakâr cemiyet dergisi" olarak tanıtan bir dergiyle muhatabız. İsmini de birçok kıymetli mânâ atfedilen bir harften alıyor. Akıllara zarar yorumlarla başörtülü kadınların fotoğraflarını paylaşıyorlar. Mevlüde giderken objektiflere yakalanan mı ararsınız, Jennifer Lopez'in elbisesinden giyen mi ararsınız aklınıza gelebilecek tüm tuhaflıklar burada…

Ben bu dergiyi duyduğumda biri dalga geçiyor, ironik yorum yapıyor zannettim. Sonra bir baktım gerçek… Allah muhafaza, havsalamızın alacağı gibi değil. Beynimin bir yanı uyuştu.

Cemile BayraktarYineliyorum, elbet kimin ne giyip, ne yediğini kontrol edecek değiliz, bu konuda tasarruf hakkımız yok dahası tüm başörtülü kadınlar aynı tornadan çıkmış gibi değil. Birkaç başörtülü kadın, tüm başörtülü/dindar kadınları temsil etmiyor ancak bunca tuhaflığı da gönül kaldırmıyor."

Derginin son sayısında yer alan bazı sayfalar şöyle:

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