Türkiye'nin ilk 'Millet Bahçesi' Sivas'ta açılıyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 24 Haziran genel seçimlerinde partisinin seçim beyannamesinde yer alan 'Millet Bahçesi'nin ilki, Sivas'ta açılıyor. Kangal ilçesinde belediye tarafından yapımı tamamlanan mesire alanına 'Millet Bahçesi' adı verildi.

Yaklaşık 30 bin metrekarelik alana yapılan 'Millet Bahçesi'nin maliyetinin ise yaklaşık 1 milyon lira olduğu öğrenildi.

Parkın bittiğini ve gelecek günlerde resmi açılışının yapılacağını ifade eden Kangal Belediye Başkanı Mehmet Öztürk, açılış için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a davetiye göndereceklerini söyledi.