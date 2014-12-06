Türkiye'nin ilk Kültür Bakanı Talat Sait Halman vefat etti

Türkiye'nin ilk Kültür Bakanı olan Talat Sait Halman vefat etti.

Bilkent Üniversitesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye'nin ilk Kültür Bakanı ve Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Halman, dün hayatını kaybetti.

Talat Sait Halman kimdir?

İstanbul'da 1931'de doğan Halman, Robert Kolej'i bitirdikten sonra, yüksek lisansını 1954 yılında Columbia Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü'nde tamamladı. 1953-1960 arasında Columbia Üniversitesi, 1966-1971 ve 1972-1980 arasında Princeton Üniversitesi, 1984-1986 arasında Pennsylvania Üniversitesi'nde Türk Dilli, Edebiyatı ve Kültürü; İslam ve İslam Kültürü ile Ortadoğu konularında dersler veren Halman, 1986-1996 arasında New York Üniversitesi Ortadoğu Dilleri ve Edebiyatı Bölümü'nde Bölüm Başkanlığı yaptı. 1998'de Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyatı Bölümü'nün Kurucu Başkanlığını yaan Halman, 2005'ten bu yana da İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Dekanı olarak görev yapıyordu.



Kültür Bakanı, Kültür Büyükelçisi, UNİCEF Türkiye Milli Komitesi Başkanı, UNESCO Yönetim Kurulu Üyesi, ABD PEN Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve Journal of Turkish Literature Baş Editörü görevlerini de üstlenen Halman, Türkiye Bilimler Akademisi Hizmet Ödülü, Columbia Üniversitesi "Thornton Wilder" Çeviri Armağanı, Rockefeller Vakfı Bilimsel Araştırma Bursu, Dışişleri Bakanlığı Üstün Hizmet Ödülü, UNESCO Madalyası, Ankara ve Boğaziçi Üniversitelerinden fahri doktora, İngiltere'den "Sir" karşılığı "Knight Grand Cross" ile ödüllendirildi.



Halman'ın 70 telif ve çeviri kitabı, 3 bin kadar makalesi, 5 bini aşkın şiir çevirisi bulunuyor.