-Türkiye'nin ilk klon koyunu dört yaşında İSTANBUL (A.A) - 21.11.2011 - Türkiye'nin ilk klon koyunu ''Oyalı'' dört yaşına girdi. İstanbul Üniversitesinden yapılan açıklamada, Veteriner Fakültesi'nde 21 Kasım 2007 tarihinde dünyaya gelen Türkiye'nin ilk klon koyunu ''Oyalı''nın dört yaşına girdiği, böylece dünyanın en uzun yaşayan klon hayvanları arasında yer aldığı bildirildi. Veteriner Fakültesi Döllenme ve Suni Tohumlama Anabilim Dalı'nda Prof. Dr. Sema Birler başkanlığındaki uzman bir ekip tarafından klonlanan Oyalı'nın sağlıklı bir şekilde yaşamına devam ettiği ifade edildi. Açıklamada, projenin başkanı Prof. Dr. Sema Birler'in şu görüşlerine yer verildi: ''Klonlama yönteminin başarısı, üretilen klonların sağlıklı doğması ve yaşaması ile ölçülmektedir. Dünyada klonlama yöntemi ile doğan kuzuların çoğu doğumdan hemen sonra ölmüştür. Bir kısmı ilk bir ay, daha uzun yaşayan klon koyunlar ise yaklaşık üç yıl yaşayabilmiştir. Klonlanan ilk canlı olan Dolly ise yaklaşık 7 yıl yaşadı. Türkiye'nin ilk klon kuzusu olan Oyalı, bugün 4 yaşında. Geçtiğimiz mart ayında doğurduğu kuzusu Bahar ile sağlıklı bir şekilde yaşıyor. Bu durum, hem Oyalı ve kuzusu Bahar, hem de yürütmekte olduğumuz bilimsel çalışmaların başarısı açısından çok sevindirici.''