Tunceli’de 400 kadar bal üreticisini örgütleyen Fidan Aydın, Türkiye’nin ilk kadın oda başkanı oldu. Şu anda eski oda başkanının siyasete girmesi nedeniyle koltuğa oturan ve 25 Ocak’taki seçimlerde kendi ekibiyle seçime girmeyi planlayan Fidan Aydın, Tunceli’yi organik tarım ürünlerinde markalaştırma hedefi koydu.



Türkiye’nin en yoksul illerinden Tunceli’de Fidan Aydın rüzgarı esiyor. Altı çocuklu bir ailenin kızı olarak evlendikten sonra İstanbul’a yerleşen ve kocasıyla tekstil atölyesi kuran Fidan Aydın, Tunceli’ye geri dönüp ’organik arıcılığı’ örgütledi. 400 üreticiyi kurduğu kooperatif ve birlik çatısı altına toplamayı başaran Aydın, yönetim kurulu üyesi olduğu Tunceli Ticaret ve Sanayi Odası’nda (TTSO) başkanın siyasete atılması nedeniyle başkanlık koltuğuna da oturdu ve Türkiye’nin ’ilk kadın oda başkanı’ ünvanını aldı. Fidan Aydın, 25 Ocak’taki oda seçimlerinde de ’seçilerek’ başkanlık koltuğuna yeniden oturmak istiyor. Fidan Aydın, yeniden oda başkanlığına oturunca hedefinin Tunceli’yi ’organik tarım merkezi’ haline getirmek ve bu konuda markalaştırmak olduğunu söyledi.



İşlenmemiş topraklar



Tunceli’den 22 yaşında ayrıldığını belirten Fidan Aydın, şöyle konuştu: "Annem Tunceli’de kalıyordu. Biz de yazları gelirdik. Bir geldiğimde Tunceli’ye dönmeye karar verdim. Çünkü burada hiç işlenmemiş topraklar gördüm ve ’organik tarım olabilir’ diye düşündüm. Bunun bilimsel altyapısı yoktu ama bunu yapabiliriz diye düşündüm. Köyler boş olduğu için önce organik bal projesi yaptık. Bir tarımsal kalkınma kooperatifi kurdum ve 1.5 yılda 100 üreticiyi üye yaptım. Daha sonra da Arıcılar Birliği’ni kurdum. Bu birliğimizin üye sayısı da kısa sürede 320’ye çıktı."



Organik sertifikası tamam



Fidan Aydın, organik bal için gerekli ’organik sertifaka’nın da tamamlandığını ve ocak ayından itibaren üretimin başlayacağını belirtti. Aydın, "Çok mücadele ettik ve bu yıl 10 ton organik bal elde ettik. Yıllık üretim hedefimiz 30 ton civarında. Şu anda birliğimizde 25 tane de kadın üretici üyemiz var. Tunceli’de Kadın Girişimciler Derneği’ni de kurduk" dedi.



İki AB projesi tamamladık



Tunceli’de arıcılıkla ilgili altyapıyı geliştirmek için Avrupa Birliği’nin desteğini de aldığını anlatan Fidan Aydın, "İki proje yaptım. Biri teknik arıcılık eğitim projesiydi ve 101 bin Euro’luk destek aldık. Diğeri de organik bal üretim tesisi projesiydi buna da 198 bin Euro’luk destek sağladık. Ayrıca sosyal yardımlaşmadan da 20 üreticimize arı almak için destek sağladık. Ben kendim de üreticiyim ve arıcılık yapıyorum. Şu anda 400 civarında üreticimiz var" diye konuştu. TTSO Başkanlık koltuğuna şu anda eski başkanın siyasete atılmış olması nedeniyle oturduğunu belirten Fidan Aydın, "4 yıldır odada yönetim kurulu üyesiyim. 25 Ocak’ta seçimimiz var ve ben de çok iyi bir ekiple yönetime talibim" mesajı verdi.



Beyinlerimize pranga vurmayalım, gelişmek için kadınlara muhtacız



Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Tunceli’de oda başkanlığına bir kadının gelmesini çok önemsediklerini söyledi ve "Önümüzde oda ve borsa seçimleri var. Bütün girişimçi iş kadınlarının seçimlerde, meclis ve yönetimlerde aktif rol almasını istiyoruz. Oda ve borsalarımızın organ seçimleri için var olan sistem, demokratik katılımın ve fırsat eşitliğinin ortaya konulması açısından, son derece iyi düzenlenmiştir" dedi. Kadın girişimcilerin cesaretlendirilmesi, kadın girişimci sayısının artırılması açısından, ’pozitif bir ayrımcılık’ da yaptıklarını söyleyen TOBB Başkanı, şunları söyledi:



"Tüm illerimizde, oda ve borsalarımızın katkılarıyla, İl Kadın Girişimciler Kurullarını kurduk. Tunceli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı olan Fidan Aydın da aynı zamanda TOBB Tunceli Kadın Girişimçiler Kurulu Başkanı. TOBB olarak, 1.3 milyon üyemizin yanında, 1.3 milyon kadın girişimci görmek istiyoruz. Modernleşme yolunda bir taraftan güzel geleneklerimizi muhafaza ederken, yanlış anlayışlarımızı da değiştirmek durumundayız. Beyinlerimize pranga vurduk. Soran, araştıran, sorgulayan, daha iyiyi arayan değil, idare-i maslahatçı olduk. Benzer bir yanlış anlayış da elinin ’hamuruyla erkek işine karışma’ dır. Oysa, insanlarımızın dörtte birini, iş ortamından uzak tutarak, küresel rekabette var olamayız. Gelişmiş bir toplum olmak için, kadınlarımızı sosyal hayata, üretim süreçlerine sokmak zorundayız."



Marka Omedya, Zazaca ’umut’ demek



Tunceli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Fidan Aydın, organik bal için ’Omedya’ adını benimsediklerini belirtti ve şöyle konuştu: "Omedya, Zazaca da ’umut’ demek. Eğer ben Tunceli’de yeniden oda başkanı seçilirsem Tunceli’yi bir cazibe merkezi haline getirmek istiyorum. Bunun için AB projeleri geliştireceğiz ve desteklerden yararlanacağız. Tunceli’yi organik tarım alanı ilan ettirmek istiyoruz ve bu bölgeye ait bütün ürünleri sertifikalayıp yurtiçinde ve yurtdışında pazarlamak istiyoruz. İlimiz dünyada az rastlanır doğal bir güzelliğe ve zengin bitki örtüsüne sahip. Oksijeni bol ve 43 tane endemik bitkisi var. Ancak, Tunceli’de ciddi boyutlarda işsizlik var. İş imkanları olsa Tunceli nüfusunu kaybetmez. Biz iş imkanlarını artırırsak insanlara da hem iş hem de umut vermiş oluruz."

