Türkiye’nin ilk kadın komandosu önümüzdeki günlerde bir ilki daha gerçekleştirecek

Dünyanın en zorlu komando eğitimlerinden birinde 6 ayı geride bırakan Astsubay Çavuş Arzu Oğuz, birkaç hafta içinde Türkiye’nin ilk kadın komandosu olacak. Hedefi babası gibi Özel Kuvvetler’de görev almak.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Isparta Eğirdir’deki Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığı dünyanın en zorlu askeri eğitimlerinden birine, Komando İhtisas Kursu’na ev sahipliği yapıyor. 140 gönüllü askerin başvurduğu 7 aylık eğitimin altıncı ayına girerken 42 kişi yola devam ediyor.

Komando İhtisas Kursu’na katılan gönüllülerden biri de Astsubay Arzu Oğuz. 24 yaşındaki Oğuz, zorlu eğitimi tamamlayarak Türkiye’nin ilk kadın komandosu olmaya hazırlanıyor.

‘Babam çok gururlu’

Kursun ilk kadın astsubayı Oğuz’un üniforma sevdası çocukluk yıllarında başlamış. Askerlik bir bakıma Oğuz’a babadan miras. Özel Kuvvetler’de görev yapmış olan babası, malulen emekli bir astsubay. “Çocukluk hayalim asker olmaktı, hiçbir zaman başka bir mesleğe hevesli olmadım” diyen Arzu Oğuz şimdi hayalini yaşıyor:

“Bazı zamanlarda kızları da askere alırlar mı diye düşünüp dua ettiğim geceler oldu.”

6 aylık süreç içinde dünyanın en zorlu eğitimlerinden başarıyla geçen Arzu Oğuz, “Babam çok gururlu, annem ise etapları duyunca benim için biraz üzülüyor. İlk günün sonunda yaşadığım yorgunlukla duyduğum kıvancı anlatamam” diyor.

Derin Kar ve Şiddetli Soğuklarda Muhabere Harekâtı, Kara Komando Harekâtı ve Hava İndirme Harekâtı gibi etapları geride bırakan Astsubay Oğuz, “Bazen bedenimin isyanı kulaklarımda çınlıyor ama her gün kendimi yeniden inşa ettiğimi, ileriye doğru bir adım daha attığımı da hissediyorum. Komando İhtisas Kursu, ilk başta fiziki olarak güçlendiğim bir süreçmiş gibi görünebilir. Fakat aslında bu eğitimi ruhuma da iyi gelen, geleceğe umutla bakmamı sağlayan, her gün biraz daha araladığım bir kapı gibi düşünüyorum” diyor.

Özel Kuvvetler'i istiyor

Eğitmenlerine göre, Arzu’nun erkek adaylardan en üstün olduğu konu hırsı ve sabrı. Astsubay Oğuz da “Şimdiye kadar hiç ‘Keşke katılmasaydım’ dediğim bir an olmadı. Fakat elbette kimi zorlu aşamalarla karşılaştım. Örneğin normalde de koşan ve özellikle kros koşusundan zevk alan biriyim. Fakat kara safhasında 27 kilometre tam teçhizatlı koşu kelimelerle anlatılamayacak bir deneyimdi” diyor.

Arzu Oğuz’un tamamlaması gereken 5 haftası kaldı. Fakat eğitimin en zorlu kısımları geride kalmış durumda. Kurs sonundaki törenden bahsederken de gözlerinin içi gülüyor ve Eğirdir’deki kursla hayatında yeni bir sayfa açmak istiyor: “Buradaki eğitim sadece 7 aylık bir süreç değil. Hayatımın geri kalanında farklılıklar yaratacak bir deneyim. Hem sabır hem de güç gerektiren eğitimlerden geçtim. Sadece meslek hayatımda değil, yaşamımın geri kalanında karşılaşabileceğim zorluklarda burada geçirdiğim eğitim anahtar bir rol oynayacak. Muharip sınıf olmamam nedeniyle bu kursu benim için gereksiz görenler oldu. Öte yandan Özel Kuvvetler timlerinde kadın olmam sebebiyle çalışma şansım yok fakat Özel Kuvvetler bünyesinde herhangi bir kadroda görev yapmak istiyorum.”

Herhangi bir önyargıyla karşılaşmadım

Astsubay Oğuz, 41 erkeğin arasındaki tek kadın olmasına rağmen herhangi bir önyargıyla karşılaşmadığını anlatıyor: “Burada bir adanmışlık çatısı altında beraberiz ve bizde ‘bir’ olmak esastır. Bu sebeple hiçbir zaman erkek kursiyerlerden bana karşı bir tavır hissetmedim. Aksine artık öz kardeş gibiyiz.”