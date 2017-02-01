Türkiye'nin ilk kadın general adayı 'FETÖ'den gözaltına alındı

Ankara’da Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na yönelik 'FETÖ' soruşturmasında gözaltına alınan 10 pilotun arasında TSK’nın ilk kadın general adayı Hava Pilot Kurmay Yarbay Bilgehan Bülbül’ün de olduğu ortaya çıktı. Evinde FETÖ imamlarıyla toplantı yaptığı belirlenen Bülbül’ün pilot eşi de gözaltında.

Yeni Şafak'ın haberine göre, Bülbül'ün eşi Hava Pilot Kurmay Yarbay Nail Bülbül de soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Yarbay Bilgehan Bülbül ve eşi Nail Bülbül'ün, 'FETÖ'nün sivil imamı olduğu iddia edilen şüphelinin savcılığa verdiği ifadeler doğrultusunda gözaltına alındığı belirtildi. 'Sivil imam', Bülbül çiftinin Eskişehir yolu üzerindeki bir sitede bulunan evlerinde imamlarla toplantı yaptıklarını iddia etti. Pilotlar hakkındaki iddiaların doğru olup olmadığı soruşturma sonunda ortaya çıkacak. 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Genelkurmay Karargâhı'na atanan Kurmay Yarbay Bilgehan Bülbül'ün Genelkurmay Başkanlığı Özel Kalem'de Hava Kuvvetleri danışmanı olarak görev yaptığı öğrenildi. Hava Harp Akademisi'nden 2008 yılında mezun olan Bilgehan Bülbül, Hava Kuvvetleri'nin ilk kadın kurmay subayıydı. Bülbül, bu özelliğiyle, Türkiye'nin gelecekteki ilk kadın generali olma ihtimali en yüksek kadın subay olarak gösteriliyordu.

"Hava Kuvvetleri Komutanı olabilirdi"

2016 yılı YAŞ toplantısında Albaylığa terfi ettirilmeyerek temdit alan Bilgehan Bülbül'ün, teamüller gereği 2017 yılında albay, 2022 yılında ise tuğgeneralliğe yükselmesinin önünde bir engel bulunmuyordu. Bülbül'ün orgeneralliğe kadar yükselerek ilk kadın Hava Kuvvetleri Komutanı olabileceği de zikrediliyordu. Bülbül, Ankara Etimesgut'ta konuşlu 211. Filo'nun (Gezgin Filo) Komutanlığını yaptı. Bu filoda, nakliye, ambulans ve elektronbelirtiliyordu. Harp görevlerini yerine getiren CASA uçakları (CN-235M) bulunuyor. Bülbül, Hava Kuvvetleri'nde filo komutanlığı yapan ilk kadın subay olarak da tanınıyordu.

Akıncı'da filo komutanıydı

Bilgehan Bülbül ile birlikte gözaltına alınan eşi Hava Pilot Kurmay Yarbay Nail Bülbül ise, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında, darbenin en etkin üslerinden Akıncı Üssü'nde görevliydi. Akın Öztürk'ün damadı Hakan Karakuş, 15 Temmuz gecesi ilk F-16'ların kalktığı Akıncı'daki 141. Filoya komuta ederken, Nail Bülbül ise keşif filosu 142. Filonun komutanlığı görevini yürütüyordu. Kurmay Yarbay Nail Bülbül, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından gözaltına alınan isimler arasındaydı.

Bilirkişilik yaptı

Ancak, darbe girişimi sırasında personeli arayıp kimsenin katılmaması emrini verdiği yönündeki bilgilerin Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nca savcılığa iletilmesi üzerine serbest kalmıştı. Darbeye karşı durduğu için övgü alan Bülbül, darbe girişiminden sonra Akıncı Üssü'nde neler yaşandığına yönelik incelemelerde de aktif görev üstlendi. Akıncı Üssü'nde yaşananların açığa çıkarıldığı incelemede bilirkişilik yapan Nail Bülbül, üsse yönelik görüntüleri izleyip değerlendirme yapan ekip içerisinde yer alıyordu.