Türkiye'nin ilk gayrimenkul sertifikası TOKİ'den; pay başına 42.5 liradan halka arz edilecek

TOKİ öncülüğünde gayrimenkul sektöründe bir ilke imza atılarak gayrimenkul sertifikası ihracına başlanıyor. Gayrimenkul sektöründe yeni bir finansal yatırım aracı olacak sertifika ile gayrimenkul alacak birikimi olmayan küçük yatırımcı, gayrimenkul projelerinden pay satın alarak projelere topraktan ortak olabilecek.

Milliyet'ten Duygu Erdoğan'ın haberine göre, ilk gayrimenkul sertifikası ise İstanbul Başakşehir’de temel atma çalışmaları başlayan Park Mavera 3 projesi ile halka sunuluyor. TOKİ ve Makro İnşaat’ın hasılat paylaşımı modeliyle hayata geçirilen projenin yüzde 30’una yaklaşan bir kısmı ilk etapta ihraç edilecek. Yoğun talep alınması durumunda ise projenin yüzde 50’sinin ihracı söz konusu olacak.

9 blokta toplam 723 daireden oluşan Park Mavera 3 projesinde gayrimenkul sertifikası kapsamında 218 daire bulunuyor. Talep toplama süreci ise 29-30-31 Mart olarak belirlendi.

Pay başı 42.5 TL

Türkiye’nin ilk gayrimenkul sertifikası pay başına 42.5 liradan halka arz edilecek. Gayrimenkul sertifikası ihracında 3.37 milyon adet pay ihraç edilecek, hasılat toplamı 143.24 milyon lira olacak.

Sertifikalar pay piyasasında işlem görecek. TOKİ’nin garantörlüğünde olacak ihraç sürecinde Park Mavera 3 projesinin gayrimenkul sertifikasına konu olan kısmı, paylara bölünerek, inşaatın teslim süresi olan 36 ay boyunca borsa İstanbul’da işlem görecek. Bu süre içinde pay sahibi olmak isteyen kişi ya da kurumların çeşitli seçenekleri olacak. Buna göre, bir üst sınır yok, istenilen kadar pay alınabilecek. Bu süre boyunca ise paylar istenildiği gibi alınıp satılabilecek. Proje bitiminde satılan daireden düşen pay alınacak. Daireyi almak isteyen ise tüm paylarını toplayıp satın alabilecek.

Faizsiz finansman

Gerekli ruhsat ve izinleri alan firmanın SPK’ya başvurması ve SPK’nın aradığı şartları karşılaması durumunda proje gayrimenkul sertifikası ile halka arz edilebilecek.



Gayrimenkul sertifikası firmalara, kamu ve özel sektörün gerçekleştireceği kentsel dönüşüm projelerine faizsiz finansman da sağlamış olacak. Finansman sadece gayrimenkul sertifikasına konu olan proje için kullanılabilecek.



Türkiye’nin ilk gayrimenkul sertifikası ihracı için düzenlenen toplantıya SPK Başkanı Vahdettin Ertaş, TOKİ Başkanı Ergün Turan ve Makro İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Uyan ile Vakıf Yatırım Genel Müdürü Kemal Şahin katıldı. SPK Başkanı Ertaş, gayrimenkul sertifikalarının yeni bir finansman kaynağı ve vatandaşların konut projelerinin kazancından yararlanma imkanı sunan bir tasarruf ve yatırım aracı olduğunu söyledi.

Garantörü TOKİ oldu

TOKİ Başkanı Turan, gayrimenkul sertifikasının konut sahibi olmak isteyenler için önemli bir yatırım aracı olacağını belirterek, uygulamanın, küçük birikimlerle yatırım yapmak ve konut edinmek isteyenleri cesaretlendireceğini söyledi. Turan, TOKİ’nin projenin tamamlanmasında ‘garantör’ kuruluş olduğunu belirterek, “Uygulama bu hali ile bir ilk olmakla birlikte, modelin altyapısında idaremizin çok güçlü bir birikimi ve tecrübesi bulunmaktadır. TOKİ son 14 yıl içinde ‘Gelir Paylaşımı Modeli’ni hayata geçirmiş ve başarılı sonuçlar almıştır. Sertifika sistemi de bizim açımızdan hasılat paylaşımı modelinin bir üstüne çıkarak, küçük yatırımcılara alternatif yeni bir yatırım modeli sunmaktır. Vatandaşlarımız da artık projeye ortak olabilecekler” dedi.

"Metrekare değil pay"

Makro İnşaat Başkanı Ercan Uyan, gayrimenkul sertifikasının toplumda ‘metrekare metrekare’ satış olarak algılandığını vurgulayarak, ancak satışların şerefiyeleri gibi tüm özellikleriyle ele alınan dairelerin ‘pay’lara bölünerek satışı olacağını söyledi. Uyan, “Her daire paylara bölünmüş olacak ve alanlar projeye ortak olacaklar. Burada oluşacak değer artışından da yine pay sahipleri faydalanacak. Projemiz, İstanbul’un en hızlı gelişen ilçelerinden biri olan Başakşehir ilçesinin yeni merkezinde yer alıyor. Projenin çevresinde Botanik şehir parkı, Başakşehir yeni meydanı gibi değerli yatırımlar bulunuyor. Amacımız, daire alacak birikimi olmayan vatandaşlarımızın, projenin ve bölgenin geleceğine yatırım ortağı olmasını sağlamak” diye konuştu.