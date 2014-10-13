Türkiye’nin ilk eşcinsel evliliğini yapan çift: Ailemiz ve çevremiz bizi rahat bıraksın

Türkiye’nin ilk eşcinsel evliliğini yapan 21 yaşındaki Ekin Keser ile 28 yaşındaki Emrullah Tüzün, evliliklerinin basına yansımasıyla ailelerinden ve çevrelerinden tepki aldıklarını, sosyal medyadan ise tehdit edildiklerini söyledi. Çiftin bundan sonra istediği tek şey ise aileleri ve çevreleri tarafından rahat bırakılmak.

Fırat Alkaç’ın Hürriyet’te yer alan haberine göre, Emrullah Tüzün yaşadıklarını “Ailem ve kardeşlerim, beni ölümle tehdit ediyor. Evliliğimiz basına yansıyınca, çevremiz de tepki gösterdi. Ev sahibimiz evden ayrılmamızı söyledi. Kadıköy’de garson olarak çalışıyordum. İşimden çıkarıldım. Ekin üniversitede okuduğu için çalışmıyor. Gelir kaynağımız olmadığı için zor durumda kaldık” şeklinde anlattı.

Kadınlardan da tehdit

Ekin Keser de, tehditler nedeniyle okula dahi gidemediğini anlattı. Özellikle sosyal medya üzerinden ölüm tehditleri aldığını anlatan Keser şunları söyledi: “Aslen Antakyalıyım. Antakya’nın ismini kötüye çıkardığım gerekçesiyle ölüm tehdidi geliyor. Ailem eşcinsel olduğumu biliyordu. Ancak evlenmeme çok tepki gösterdiler. Emrullah’la üç yıldır arkadaşız. Birlikte yaşıyorduk. Tabuları yıkmak için evlendik. Ama gördük ki tehdit eden homofobik kesim, azınlıkta. Bir kısmı da kadın... Çevremizin yüzde 95’i bizi tebrik etti. Bizim arkamızda olduklarını söylediler. Şimdi tek isteğimiz ailemizin ve çevremizin bizi rahat bırakması.”