"Türkiye'nin ilk dijital parasını üreteceğiz" dediler; 1 milyar lira topladılar

“Bitcoin’e rakip Turcoin geliyor” sloganıyla duyurulan ve Türkiye’nin ilk dijital parası olacağı söylenen Turcoin’de yapılan 1 milyar TL’lik vurgunun ardından, yeni detaylar ortaya çıktı. 2018 başında Kıbrıs merkezli Hipper A.Ş. tarafından üretileceği duyurulan Türkiye’nin ilk dijital parası Turcoin’de vurgunun boyutlarının büyüyeceği ifade ediliyor.

Habertürk’ten Caner Aktan’ın haberine göre vurgun, Turcoin’e yatırım amaçlı para yatıranların şirket yetkililerine ulaşamamasıyla ortaya çıktı. Hipper A.Ş.’de yüzde 51 hissesi bulunan Muhammed S. önceki gün Eskişehir’de, yüzde 49 hissesi bulunan Sadun K. Kocaeli’nde gözaltına alındı. Muhammed S. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

100 milyon tesis diye 2 dükkan almışlar

Hipper A.Ş. yetkilileri, daha önce Turcoin madenciliği için 5 megavat gücünde 100 milyon TL yatırımla 2 tesis kurulacağını açıklamıştı. Şirket yetkilileri, bu tesisler için 20 kilometre uzunluğunda kablo döşeneceğini, 24 bin ekran kartı kullanılacağını, üretimin 120 milyon adetle sınırlı tutulacağını ve Turcoin’in adedinin 100 dolardan satışa sunulacağını belirtmişti. Habertürk’ün ulaştığı üretim merkezinde söylenen hiçbir yatırımın yapılmadığı ortaya çıktı.

Hipper A.Ş. yöneticisi Sadun K.’nın “Büyük bir tesis kuruyoruz” dediği yerin, Kocaeli’nin İzmit İlçesi’ndeki havuzlu lüks bir sitenin içinde bulunan 2 dükkân olduğu belirlendi. Site sakinlerinden edinilen bilgilere göre, dükkânları satın almasının ardından sık sık gelen K., son 1 ayda ise hiç uğramadı. Dükkânların 2’sinin piyasa değerinin ise 2 milyon TL civarında olduğu öğrenildi.

Hipper A.Ş’nin yüzde 49 ortağı olan K.’nın, Turcoin üretimini hiç yapmadığı, ‘tesis’ olarak adlandırdığı dükkânlarda ise sadece Turcoin’e yatırım yapmak isteyenleri gezdirdiği öğrenildi. Söz konusu Turcoin üretim ‘tesisleri’ şu an kapalı. Turcoin’e para yatıranlar ise dolandırıldıkları iddiasıyla savcılıklara suç duyurusunda bulunmaya devam ediyor. Polis kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Sadun K. kendisine birden fazla Çeçen uyruklu koruma tuttu.

Türkiye’nin ilk dijital parasını üreteceğini söyleyen Hipper A.Ş., 1500 TL’lik yatırıma aylık 250 TL kazanç vaat etmişti. Yıllık kazanç olarak da 2 bin 920 – 3 bin 285 TL arasında bir kazanç vereceklerini açıklamışlardı. Ancak, şirket hiçbir zaman BDDK tarafından lisans verilen elektronik para ve ödeme kuruluşlarının arasında yer almadı. Sistemin yaklaşık 1 ay önce tıkanmasıyla üyelere yapılan ödemelerin de durduğu öğrenildi.