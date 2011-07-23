Türkiye'nin ilk deniz havalimanı: OR-Gİ

T24

“528” esprisi

Tek benzeri Japonya’da

Adı bir yıldır dert

Sayılarla OR-Gİ

Türkiye’nin ilk, dünyanın ikinci denize kurulu havaalanı olacak Ordu - Giresun (OR-Gİ) Havaalanı’nın temeli, Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım ve İçişleri Bakanı İdris Nami Şahin’in katılımıyla atıldı.Milliyet'te yer alan habere göre, 2014 yılında bitmesi plananlanan havaalanının temel atma töreninde konuşan Şahin, Ankara’dan Ordu’ya 2014 yılı için gidiş-dönüş uçak bileti bulunduğunu, ancak havaalanının erken bitecek olması nedeniyle bu biletlerin tarihini öne çekeceğini belirtti. OR-Gİ Havaalanı için “havalı bir havaalanımız oldu” diye espri yapan Şahin, deniz üzerine kurulan bu tesisle havayolunun bir anlamda su yoluna dönüşeceğini de kaydetti.OR-Gİ Havaalanı’nın, Ordu ve Giresun’u bir araya getirdiği gibi iki ilin var olan kardeşliğini daha da pekiştiren, güçlendiren bir görev üstlendiğini anlatan Şahin “Yarınlara olan inancımız sonsuz, geçmişe olan saygımız ve ilgimiz yine sonsuz. Geçmişten güç alıyoruz. Geleceğe umutla, heyecanla ve güçlü bir şekilde yürüyoruz. Bu topraklara aşkımız var” ifadelerini kullandı.Ulaştırma Bakanı Yıldırım da, temel atma törenine Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılmasının planlandığını, ancak gündem yoğunluğu nedeniyle katılamadığını bildirdi. 1970’te bölgeye bir havalanı yapılacağının vaat edildiğini, aradan geçen 41 yılda 3 cumhurbaşkanı, 11 başbakan ve 30 bakan değiştiğini dile getiren Yıldırım sözlerini şöyle sürdürdü:“Bugün temeli atıyoruz. İnşallah kısa sürede de tamamlayacağız. Bu havaalanı altyapı inşaatı için yüklenicilere bir teklifim var. 528 iş gününde bu havaalanının altyapısı bitecek. 528, ilk iki rakamı Ordu’nun, son iki rakamı Giresun’un plakası. Bu havaalanı da 528 Ordu-Giresun Havaalanı’dır. Adı da böyledir, hayırlı uğurlu olsun,”Yüklenici firmaları “41 yıllık özlemi bir an önce gidermeye” davet eden ve İçişleri Bakanı Şahin ile yüklenici firma temsilcilerini kürsüye çağıran Yıldırım, temsilcilerden işin 528 iş gününde tamamlanması yönünde söz aldı. Konuşmaların ardından kamyonların denize kum boşaltmasıyla da dolgu çalışmaları başlamış oldu.Ordu’da temeli atılan ve Ordu ile Giresun illerine hizmet verecek Türkiye’nin ilk deniz havalimanının tek benzeri Japonya’da. Japonya’nın Osaka Körfezi’nin 5 kilometre açığındaki havaalanı 1994’te inşa edildi.Araba, tren ve vapurla ulaşılabilen havalimanı dünyanın deniz üzerine yapılan ilk havaalanı unvanını taşıyor. Ancak küresel ısınma nedeniyle adanın sular altında kalmasından korkuluyor.Havaalanı için daha önce Ordulular “Ordu”, Giresunlular da “Giresun” ismini isteyince, Ulaştırma Bakanlığı ortak isim olarak, iki kentin ilk hecelerinden oluşturulan “OR-Gİ” ismini benimsedi. Ancak bakanlığın bulduğu ismin İngilizce’de “toplu seks” anlamına gelen “orgy” ile benzerliği ortaya çıkınca sıkıntı başladı. Bunun üzerine havaalanının adı, geçen yıldan itibaren resmi yazılarda “Ordu-Giresun Havaalanı” olarak kullanılmaya başladı.İlk kez 1970’te vaat edilen Ordu-Giresun Havaalanı projesi, 41 yılda 3 cumhurbaşkanı, 11 başbakan ve 30 bakan eskitti.Ordu’nun Gülyalı ve Giresun’un Piraziz ilçeleri arasında deniz doldurularak yapılacak havaalanının işaatına ilişkin bazı rakamlar şöyle:- Tamamlandığında Türkiye’nin 52. havaaalanı olacak.- Havaalanının yapımı boyunca yılda ortalama 500 kişi istihdam edilecek.- Ağırlığı 2-8 ton arasındaki kayalarla deniz doldurulacak, ardından 7 bin 435 metre uzunluğunda, ortalama 5.5 metre yüksekliğinde koruyucu mendirek inşa edilecek.- Havaalanını Karadeniz’in dalgalarından koruyacak mendirek için 8.5 milyon ton taş kullanılacak.- Mendireğin içinde kazanılacak 1 milyon 770 bin metrekarelik alana pist yapılacak.- Pist inşaatı için deniz 19 milyon 850 bin ton taşla doldurulacak. Denize 190 adet, bin 300 ton çelik boru kazıklar çakılacak.- Yolcu kapasitesi hedefi 2 milyon kişi.- Maliyet yaklaşık 144 milyon lirayı bulacak.