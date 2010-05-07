Türkiye'nin ilk çıplaklar oteline kilit vuruldu

T24 - Muğla'nın Datça İlçesi'ne 15 kilometre uzaklıkta Akdeniz kıyısında 14 dönümlük alana kurulan 175 yatak kapasiteli Ababurnu Gölmar Oteli, nam-ı diyar Çıplaklar Oteli'nin denize bakan cephesinde, projeye aykırı olarak çatı yerine teras yapıldığı gerekçe gösterilerek, yapı kullanma talebi belediyece geri çevrildi.



Yapı kullanma izni olmayınca, işletme ruhsatı da alamayan otel ile ilgili olarak Datça Belediye Encümeni kapatma kararı aldı.Otelin yurt dışı pazarlamasını yapan Performans Turizm Pazarlama Yetkilisi Ahmet Koşar, oteldeki ruhsat sorununun 30 Nisan'da ortaya çıktığını söyleyerek ruhsat işlemlerinin, otelin cephesinde 20 santimetrelik projeye aykırılık nedeniyle tamamlanamadığını kaydetti. Koşar, "Projeye aykırı çatı yerine balkon yapıldığı gerekçe gösterilerek yapı kullanma ruhsatı talebi geri çevrildi. Bunun üzerine her iki bloktaki balkonlar, projeye uygun hale getirilerek çatıya dönüştürüldü. Bu arada başlangıçtaki yapı kullanma ruhsatı alınmasına engel olan hata ilgili olarak, binanın mimarı Abdullah İşcanı tarafından proje tadilatı yapıldı. Değişiklik, Özel Çevre Koruma Kurumu'na bildirildi. Proje tadilatının onaylanmasından sonra işletme ruhsatı alınacak. Bu arada Turizm Bakanlığı yetkilileri ile de görüştük. Yapı kullanma ruhsatı ile başvurmamız halinde turistik tesis belgesi alabileceğimizi bize iletildi. Halen süren işlemler nedeniyle otelin kapatılması, Türk turizmini baltalayacaktır," şeklinde konuştu. Yapı kullanma ruhsatı alamayınca, otelin işletme ruhsatı işlemlerinin de geciktiğine değinen Koşar, "İşletme ruhsatı olmadığı gerekçesiyle jandarma tarafından iki kez arka arkaya tutanak tutularak, durum Kaymakamlığa iletilmiş. Kaymakamlık da, belediye yazı yazarak otelin ruhsatsız olduğunu belirterek kapatılması talebinde bulunmuş" dedi.





'Projeye uygun değil'



Datça Belediye Başkanı Şener Tokcan ise otel yetkililerinin 26 Nisan tarihinde işletme ruhsatı için gerekli olan yapı kullanma izni alabilmek amacıyla belediyeye başvurduklarını belirterek, "Başvuru üzerine, otelin yapı kullanma izni alınmak istenen binalarında inceleme yaptık. Yaptığımız incelemede bizdeki projeye uygun olmadığını gördük. Bu çerçevede otelin mühürlenmesine karar verildi" dedi. Projenin uygun hale getirilmesi için otel yetkilileri ile görüştüklerini ifade eden Tokcan, ''Otel yetkilileri projeye uymayan bölümler için yeni bir mimari tadilat projesi hazırlatarak tekrar belediyeye geldiler. Projeyi onaylayan makam Özel Çevre Koruma Kurulu (ÖÇKK) olduğundan, tadilat projesi belediyemizin yazı ekiyle aynı gün ÖÇKK'ya elden verildi. Proje ÖÇKK'dan onay görürse bizim de 'yapı kullanma izni' vermemiz mümkün olabilecek. Bu izinle birlikte otelin içinde bulunması gereken diğer şartlarda oluşursa işletme ruhsatı verebiliriz," şeklinde konuştu.





