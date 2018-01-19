Türkiye'nin ilk Boks Ligi'nde kuralar çekildi

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç: \"Sporcular her zaman hazır olacak\"

Ercan ATA / ANKARA,(DHA)

Türkiye Boks Federasyonu tarafından hayata geçirilen Spor Toto Türkiye Boks Ligi\'nde kuralar çekildi.

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, Türkiye Boks Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeleri, kulüp yöneticileri ve spor camiasından davetlilerin katıldığı kura çekimi Ankara\'da gerçekleştirildi. Başkan Gözgeç, boks camiasının uzun zamandır bu adımı beklediğini belirterek, böylesine önemli bir organizasyonun kendileri döneminde gerçekleşmesinin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

\"SPORCULAR HER ZAMAN HAZIR OLACAK\"

Şubat ayında başlayacak Boks Ligi kapsamında her 15 günde bir müsabaka düzenleneceğini açıklayan başkan Gözgeç, \"Bu sayede sporcularımız sürekli hazır olacaklar ve bizler de onların değişimlerini ve gelişimlerini çok net bir şekilde görebileceğiz. Sadece sporcular için değil, antrenörlerden hakemlere kadar boks camiasının tüm alt unsurları da sürekli bir devinim ve gelişim içerisinde olacaklar. Lige katılan sporcuların gelecek dönemde milli forma altında da çok büyük başarılara imza atacağına inanıyorum. Ligin sonunda ilk 3\'e giren takımlara ödül de verilecek\" dedi.

Başkan Gözgeç ayrıca, Boks Ligi\'nin \'Spor Toto İddaa\' programına eklenmesi noktasında da adım atacaklarına dikkat çekerek, bunu başarmaları halinde spor kulüplerinin maddi anlamda da önemli bir kaynak elde edebileceklerini vurguladı.

LİGE KATILAN TAKIMLAR VE İLK HAFTA FİKSTÜRÜ

10-11 Şubat 2018 tarihlerinde başlayacak Türkiye Boks Ligi\'ne katılacak 12 takım ise şöyle:

Fenerbahçe Spor Kulübü, Kayseri Birlik Gençlik ve Spor Kulübü, Beşiktaş Jimnastik Kulübü, ASKİ (Ankara), Mersin Büyükşehir Belediyesi MESKİ Spor Kulübü, Ankara Sağlık Spor Kulübü, Samsun İlkadım Belediyesi Spor Kulübü, Erzurum Gençlik Spor Kulübü, Osmaniye Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik Kulübü, Malatya Turgut Özal Spor Kulübü, İstanbul Bağcılar Olimpik Spor Kulübü ve Koca Çınar Hatay Spor Kulübü.

TÜRKİYE BOKS LİGİ\'NDE İLK HAFTANIN MAÇLARI:

İstanbul Bağcılar Olimpik Spor Kulübü – Hatay Kocaçınar Spor Kulübü

Mersin B.B. MESKİ Spor Kulübü – Samsun İlkadım Belediyesi Spor Kulübü

Kayseri Birlik Gençlik ve Spor Kulübü – ASKİ Spor Kulübü

Erzurum Gençlik ve Spor Kulübü – Osmaniye Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik Kulübü

Beşiktaş Jimnastik Kulübü – Malatya Turgut Özal Boks Kulübü

Fenerbahçe Spor Kulübü – Ankara Sağlık Spor Kulübü



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GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gökçek\'in açıklamaları

-Kura çekiminden detaylar