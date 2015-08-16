Türkiye'nin ilk alışveriş merkezi yıkılıyor

1988 yılında dönemin Başbakanı Turgut Özal tarafından açılan Türkiye'nin ilk alışveriş merkezi Galleria, yıkılacak. Ataköy sahilinde denizi doldurmasıyla gündeme gelen Dati Holding’in sahibi olduğu AVM’den boşalan alana otel, rezidans ve ofis binaları yapılacak.

Vahap Munyar’ın Galleria yıkılıyor başlığıyla Hürriyet gazetesinde yayımlanan (16 Ağustos 2015) yazısı şöyle:

1988 yılında dönemin Başbakanı Turgut Özal tarafından açılan Türkiye'nin ilk alışveriş merkezi Galleria yıkılıyor. Dati Holding'in Yürütme Kurulu Başkanı Gökhan Kıran, "Galleria'nın olduğu noktaya otel, rezidans ve ofis binaları yapılacak" dedi. JLL Türkiye Başkanı Avi Alkaş ise "Yeni projede Galleria, sokak AVM'sine dönüşecek" diye konuştu.

Ataköy sahilindeki denize dolgu operasyonuyla geçen haziran ayı başında gündeme oturan Dati Holding'in Yürütme Kurulu Başkanı Gökhan Kıran, dolgu alanının bitiş noktasında geriye dönüp Galleria'yı gösterdi:

- Gördüğünüz gibi denizi vatandaştan uzaklaştırmıyoruz. Yaptığımız iş, bir anlamda binaları denizden uzaklaştırmak.

- Siz de bu alanı vatandaşa gezinti bölgesi olsun diye doldurmuyorsunuz. Üstüne çeşitli binalar yapacaksınız.

"İstanbul Turizm Merkezi" diye adlandırdığı proje alanını işaret etti:

- 2.5 kilometreyi bulan sahil şeridimiz var. Burası tümüyle herkese açık yaşam alanı olacak.

Projenin danışmanı JLL Türkiye Başkanı Avi Alkaş araya girdi:

- Türkiye'nin ilk alışveriş merkezi olan Galleria, mevcut haliyle denizin önünde engel oluşturuyor. Yeni projede Galleria, sokak AVM'sine dönüşecek.

- Mevcut Galleria yıkılacak mı?

Kıran yanıtladı:

- Evet... Galleria'nın olduğu nokta ve çevresine otel, rezidans ve ofis binaları yapılacak. Doldurduğumuz alan Bakırköy Meydanı gibi bir alışveriş ve yaşam alanına dönüşecek.

Sahilde yeni yükselen binalara dikkat çektim:

- Kıyıda bu kadar yüksek bina yapılması hiç de doğru bir olay değil. Umarım sizin ofis, otel ve rezidans binaları da böyle yüksek olmaz.

- Burada Galleria ve marina yapılırken, o dönemde projedeki otel-ofisler için 110 metreye kadar yükseklik izni verilmiş.

Kendilerine ait ve şu anda Sheraton markasıyla işletilen otele döndü:

- Bu bina yapılırken yükseklik 75 metreyle sınırlanmış. Yani, otelin yüksekliği 75 metre. Bugün yükseklik sınırı 70 metreye inmiş durumda.

- Projenizin içinde yüksek olabilecek kaç blok var?

- Şu anda 10 gibi görünüyor. Mimarımız Tabanlıoğlu henüz farklı seçenekler üzerinde çalışıyor.

Ardından savunmaya geçti:

- Denize yakın noktalarda yükseklik 15.5 metreyi geçmeyecek. Ayrıca projenin içinde tek parça halinde 45 bin metrekarelik yeşil-orman alanı yer alacak.

Toplam yeşil alan hesabını da ortaya koydu:

- 500 bin metrekarelik proje alanının yüzde 40'ı yeşil alanlardan oluşacak.

Projenin yatırım büyüklüğüne vurgu yaptı:

- 1.5 milyar dolarlık yatırım söz konusu. 3 fazdan oluşan proje 5 yılda tamamlanacak. Önce mega yat limanı devreye girecek. Proje bittiğinde 7-8 bin kişiye istihdam kapısı olacak.

Alkaş, yeni Galleria için tarih verdi:

- 2017 yılı ekim ayında Galleria'yı yeni haliyle açmayı planlıyoruz.

Ataköy sahilinde 70'er metrelik 10 blok daha yükselince ortaya çıkacak görüntü izin verenleri sonradan rahatsız eder mi?

Aralarından birisi, "Biraz tıraşlayın" demeye kalkar mı?

1.5 milyar doları yatıranın aklından şüphe etmek lazım

DATİ Holding Yürütme Kurulu Başkanı Gökhan Kıran, grubun 69 hissedarı olduğunu belirtti:

- Arada hisse devirleri olabiliyor, ortak sayımız da ona göre değişiyor. Dati'yi 10 yıl önce denizciler olarak Ataköy ihalesi için kurmuştuk. 10 yıldır kimseye temettü dağıtmadık. Elde edilen gelir sermaye ve yatırıma gidiyor.

1.5 milyar dolarlık yeni projeye döndü:

- Başta Suriye olmak üzere çevremizdeki sıkıntıları, içeride yaşanan terör olaylarını dikkate aldığımızda, bugünkü ortamda 1.5 milyar dolarlık yatırıma devam edenlerin akıl sağlığından şüphe etmek lazım. Artık başlamış bulunduk, yolumuza devam ediyoruz.

Bize 'laz müteahhit' diyebilirsiniz ama denizi anlatamazsınız

GÖKHAN Kıran, Ataköy sahilinde izinli-ruhsatlı şekilde denizi doldurmalarına yönelik eleştirilere karşılık şu savunmayı yaptı:

- Gemimizdeki bir personel denize salatalık kabuğu atsa, cezası 200 bin liradır.

Dati'nin 69 ortağının yüzde 80'inin Rizeli olduğunu vurguladı:

- Bize belki kimileri, "Laz müteahhit" diyebilir. Ancak, bize kimse denizi anlatamaz. Denizi bizden iyi kimse bilemez.

Denize dolgu işlemiyle ilgili eleştirel yazı ve haberler çıkması üzerine 69 ortağın tek tek kendisini aradığını kaydetti:

- Hepsinin asli işi denizcilik. Hemen benden hesap sordular. Ben de ortaklara tek tek yaptığımız bütün işin yasal ve izinler çerçevesinde olduğunu anlatmaya çalıştım.