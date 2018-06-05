Türkiye'nin ilk aktif sondaj gemisi 'Fatih' Antalya'da

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA)- TÜRKİYE\'nin denizlerde petrol ve doğalgaz aramak için kullanacağı ilk aktif sondaj gemisi \'Fatih\', Antalya\'ya demir attı.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı\'nın (TPAO) Norveç\'ten aldığı Türkiye\'nin ilk aktif doğalgaz ve petrol arama sondaj gemisinde, Kocaeli\'de 6 aylık çalışma yapıldı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından Fatih ismi verilen gemi, Kocaeli\'den ayrılarak Antalya\'ya geldi. Geminin 2 gün sonra Antalya\'dan ayrılarak petrol arama çalışmalarına katılacağı kaydedildi.

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