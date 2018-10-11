Türkiye'nin ilk 'Afet Eğitim Parkı' Kadıköy'de açıldı

DOĞAL afetler konusunda halkı bilinçlendirmek, afet esnasında yapılması gerekenleri ve afet sonrasında alınabilecek önlemleri uygulamalı bir şekilde anlatabilmek amacıyla yapılan 'Kadıköy Belediyesi Afet Eğitim ve Bilinçlendirme Parkı' düzenlenen törenle açıldı.

Kozyatağı Mahallesi Saniye Ermutlu Sokak’ta bulunan parkta, deprem simülasyonunun yer aldığı deprem deneyim odasından, 5 boyutlu sinemaya, yangın simülasyonundan oyun alanlarına afet bilincine yönelik birçok aktivite yer alıyor. 'Dünya Afet Riskleri’nin Azaltılması Günü'nün de içinde bulunduğu haftada açılışı yapılan park, afet sonrası toplanma alanı olarak da kullanılacak.

Afet sonrası ilk 72 saatte mücadele edecek ekipler oluşturulacak

Afet Eğitim ve Bilgilendirme Parkı hakkında bilgi veren Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, “Burası sadece öğrencilerin değil tüm Kadıköylülerin afetle ilgili eğitim alacağı bir park. 12 sivil toplum kuruluşu ile protokol imzaladık. Örgütlü bir şekilde 21 mahallede gönüllü olarak, ilk 72 saatte afetle mücadele edecek gönüllü ekipler oluşturuluyor. Burası hem bir eğitim merkezi, hem afet toplama alanı hem de sivil bir ekibin gönüllü örgütlenme alanı olacak” dedi.

Çocuklar deprem anını deneyimledi

Her yaştan ve meslekten afet konusunda bilinçlenmek isteyen yurttaşlara açık olan parka en büyük ilgi çocuklardan geldi. Parkta özellikle çocuklara yönelik, afetlerde davranış şekilleri konusunda bilinçlendirmek ve güvenli yaşam kültürü oluşturmalarına katkı sağlamak amacıyla afet öncesinde, sırasında ve sonrasında yapabilecekleri hakkında uygulamalı eğitimler veriliyor. Afet Eğitim ve Bilinçlendirme Parkı’nda 'Deprem Deneyim Odası', '5 Boyutlu Sinema', 'İnteraktif Portatif Yangın Simülasyonu' ile yetişkinler için atölyeler, sivil toplum kuruluşları eğitimi ve etkinlikleri, grup ziyaretleri ve açık alan oyunları yer alıyor. Parktaki eğitim alanlarından faydalanan çocuklar, daha sonra deprem deneyimini yaşadıklarını ve deprem sırasında neler yapmaları gerektiğini öğrendiklerini anlattı.

“Herkes eğitim almalı''

Deprem deneyim odasında, şiddetli bir deprem anını deneyimleyen Hicran Atay, “Burada eğitim almak istiyorum. Ne kadar tecrübe edersek o kadar tecrübeli oluruz. Afet anında ne yapacağımızı bilmek çok önemli” dedi.

Mehmet Ali Can ise “1999 depremini yaşadık, hatta bunun da fazlasını. Deprem tatbikatlarına da katılmıştım. Deprem eğitimini mutlaka herkesin almasını gerektiğini düşünüyorum” diye konuştu.

Park 7 gün açık

Afetler konusunda bilinçlenmek ve farkındalık kazanmak amacıyla birçok etkinliğin ve çalışmanın yer aldığı Afet Eğitim ve Bilinçlendirme Parkı, haftanın 7 günü açık olacak. 09.00 ile 22.00 saatleri arasında açık olacak parktaki tüm etkinlikler ve eğitimler için randevu almak gerekiyor. Randevu ve ayrıntılı bilgi için (0216) 464 89 41 numaralı telefondan bilgi alınabilir.

(DHA)